ehret+klein gründet eine Investmentgesellschaft mit Marcus Kraft

ehret+klein Capital Markets bietet maßgeschneiderte Quartiersfonds für institutionelle Investoren an



ehret+klein Capital Markets konzipiert und legt Mezzanine Fonds und maßgeschneiderte Quartiersfonds für institutionelle Investoren auf

Eigenes Asset und Property Management verantwortet und sichert die Wertsteigerung von Immobilien

Verknüpfung von Projektentwicklung und Capital Markets ermöglicht die Abbildung der gesamten Wertschöpfungskette am Markt

Schulterschluss der Schwestergesellschaften entspricht einem One-Stop-Shop für institutionelle Investoren

Mitgründer und Vorsitzender der Geschäftsführung ist Marcus Kraft

Präsentation der Anlageprodukte auf der MIPIM im März 2020





Projektentwickler ehret+klein erweitert sein Leistungsspektrum um das Investmentgeschäft und gründete zum 01. Februar 2020 die ehret+klein Capital Markets GmbH. Die Schwestergesellschaft wird als immobilienwirtschaftlicher Anlageberater für institutionelle Investoren in Deutschland tätig sein. Hierfür übernimmt und erweitert sie die bereits vorhandenen Kompetenzbereiche Investment-, Asset- und Property Management der Ehret+Klein GmbH. Zukünftig wird sich letztere weiterhin auf das Kerngeschäft, die Projekt- und Quartiersentwicklung, konzentrieren. Der Schulterschluss von ehret+klein und ehret+klein Capital Markets garantiert eine tiefgreifende Produktnähe, ein überdurchschnittliches Maß an Kostensicherheit und maßgeschneiderte Anlageprodukte für institutionelle Investoren dank jahrelanger Expertise im Development und Kapitalmarktgeschäft. Auf diese Weise schaffen die Schwestergesellschaften wertschöpfende Synergien in den Bereichen der Projekt- und Quartiersentwicklung, dem Immobilieninvestment, dem Asset und Property Management sowie dem Finanzierungssektor.



Kompetenzfelder und Expertise der ehret+klein Capital Markets



Die Geschäfte von ehret+klein Capital Markets führen Marcus Kraft und Sebastian Wasser. Marcus Kraft war vor der Gründung von ehret+klein Capital Markets Geschäftsführender Gesellschafter bei der aamundo Immobilien Gruppe in Frankfurt und mit den Verantwortungsbereichen Operations, Fundraising sowie Regulatorik betraut. Davor leitete er als Geschäftsführer bzw. Vorstand bei der bvt und ZBI das jeweilige Investorengeschäft. Als Vorsitzender der Geschäftsführung der ehret+klein Capital Markets GmbH verantwortet Marcus Kraft die Geschäftsfelder Financing & Capital Markets, Fondsmanagement/ Regulatorik sowie Corporate Development.



Sebastian Wasser war bisher Leiter des Investment, Asset und Property Managements bei der Ehret+Klein GmbH. Seit 01. Februar 2020 ist Herr Wasser als Mitgründer und Geschäftsführer der ehret+klein Capital Markets GmbH für die Geschäftsfelder Investment Management & Transactions sowie Asset & Property Management verantwortlich. Vor seiner Tätigkeit bei ehret+klein war er als Acquisition & Transaction Manager bei der IC Immobilien Gruppe tätig. Hierbei betreute er nationale und internationale institutionelle Investoren und war an der Strukturierung von Spezialfonds beteiligt.



„Durch die Synergien aus Real Estate und Capital Markets generiert ehret+klein einen deutlichen Mehrwert für institutionellen Kunden“, erklärt Marcus Kraft, Gründer und Vorsitzender der Geschäftsführung von ehret+klein Capital Markets, die Besonderheit der neuen Investmentgesellschaft.



Anlageprodukte werden auf der MIPIM im März 2020 vorgestellt



Zum Track Record zählt der „Greater Munich Real Estate Fund“, der bereits erfolgreich initiiert wurde und Assets aus der Metropolregion München von ca. 100 Mio. EURO hält. In Vorbereitung ist die Auflegung eines Quartiersfonds, für den ein Portfoliovolumen von rund 700 Mio. EURO zur Verfügung steht. Neben Eigenentwicklungen sind auch Projektentwicklungen und Bestandsimmobilien Dritter für den Fondsankauf vorgesehen. Ebenfalls geplant ist ein Mezzanine Fonds, in dem rund 200 Mio. EURO an Mezzanine-Finanzierung für Projektentwicklungen und Bestandsimmobilien vorgesehen sind. Ein Portfolio von ca. 100 Mio. EURO wurde hierfür bereits angebunden. Details dazu werden zur MIPIM 2020 bekannt gegeben. Auf der MIPIM, die vom 10.- 13. März 2020 in Cannes stattfindet, werden sich beide Schwestergesellschaften erstmals gemeinsam präsentieren am Gemeinschaftsstand der Landeshauptstadt München.



Für Michael Ehret und Stefan Klein, beide Geschäftsführende Gesellschafter und Gründer der Ehret+Klein GmbH, ist die Gründung der ehret+klein Capital Markets GmbH der nächste logische Schritt. Denn was vor etwa 15 Jahren als regionale Projektentwicklung begann, fokussiert sich inzwischen zunehmend auf integrierte Quartierslösungen, Asset Management und individuelle Investitionsprodukte. „Wir möchten die Immobilien nicht nur entwickeln und realisieren sondern auch als profitable Anlageprodukte erhalten. Mit der ehret+klein Capital Markets wurde dafür der rechtliche und professionelle Rahmen geschaffen“, erläutert Stefan Klein.



Firmensitz der ehret+klein Capital Markets GmbH ist die Gautinger Str. 1d, Starnberg. Dort bezieht sie die Büroräumlichkeiten im 2. Obergeschoss (OG). Die Ehret+Klein GmbH ist unter derselben Adresse im 1. OG anzufinden.

