egoFM - makes radio great again

Vom 29. Oktober bis zum 04. November 2018 nimmt egoFM am „International Radio Festival (IRF) 2018“ in Malta teil. egoFM repräsentiert die deutsche Radiolandschaft als das Radio für Musikentdecker jetzt international! Das IRF ist ein internationales Festival, bei dem Radiostationen und wichtige Persönlichkeiten aus der Medienbranche zusammentreffen. Dieses Jahr findet das Festival bereits zum neunten Mal statt. Während des gesamten Festivals werden zwei Tage lang lokale Radiosender ihr Programm vorstellen. Die folgenden Tage werden verschiedene Radiostationen aus den unterschiedlichsten Ländern live vom Veranstaltungsort, dieses Jahr also aus Malta, senden und für die über 100 Millionen Hörer der IRF Plattform zu hören sein. Zum ersten Mal ist nun auch egoFM dabei und wird Deutschland beim Festival vertreten. Gemeinsam mit den anderen Radiosendern und Medienvertretern, von Bollywood Sound aus Indien bis hin zu aktueller Musik von BBC radio 1 aus England, wird egoFM auf dem IRF neue Musik und Radiocontent entdecken sowie verschiedene Kulturen auf der ganzen Welt kennenlernen. egoFM – das Radio für Musikentdecker wird am Donnerstag, 01. November 2018, zwei Stunden lang von der Insel Malta auf dem IRF live senden. Dabei führen die Moderatoren Max Klement und Sandra Gern durch die neuesten Musikentdeckungen, deutsche Musik, aber auch Ikonen sowie alternative Künstler. Hierfür wird es eine extra für das IRF und die Hörer angefertigte Sendung geben, in welcher die beiden Moderatoren mit den Hörern auf dem IRF und weltweit gemeinsam neue Musik entdecken. Der Fokus liegt dabei auf Musik aus Deutschland, Ikonen, aktuelle Künstler und viele weitere Musikentdeckungen mit englischem oder deutschem Text.

egoFM

egoFM ist Radio, aber anders. Wir spielen die richtig gute Musik aus allen Bereichen: Elektro, HipHop, Indie, Soul, Funk, Deutschrap, Drum'n'Bass, Old School Klassiker aus den Clubs der Welt und Ikonen der Musikgeschichte. Wir mögen alles, was unabhängig ist und lieben es euch immer wieder zu überraschen. Wir sind in der Welt zu Hause und haben ein Herz für lokale Bands - immer auf der Suche nach innovativen Künstlern.



egoFM ist Radio zum Mitmachen, Mitdenken und Miterleben. Von Clubkultur über Internethypes bis hin zu sozialem Engagement. Wir fördern und fordern Kreativität, sind authentisch und haben noch viel vor.



egoFM sendet seit 2008 in den fünf bayerischen Metropolen München, Nürnberg (mit Stützfrequenz in Fürth/Erlangen), Würzburg, Augsburg und Regensburg. Seit September 2015 gibt es neben dem Liveprogramm zusätzlich zwölf Musikstreams, die via Webstream und in der egoFM App zu hören sind. Premiere feierte der Radiosender Anfang letzten Jahres mit seiner ersten baden-württembergischen Frequenz in Stuttgart auf UKW 97,2.