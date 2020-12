Zum dritten Mal veranstaltet der Radiosender egoFM die musikalische Dauerschleife TOTO Total.



2018 hat der Sender die Spendenaktion zum ersten Mal in der Maximilianskirche in München veranstaltet. Am letzten Adventssonntag sang egoFM mit den Hörer*innen vier Stunden am Stück „Africa“ von Toto. Die musikalische Unterstützung kam letztes Jahr von KYTES, dem Bud Spenzer Heart Chor, den „egoFM Lokalhelden“ The Nice Nice und Umme Block und der Trommel-Gruppe Go Brazil. Mit Glühwein, Speisen und einer Tombola wurden Spenden für die HOPE-Kapstadt Stiftung in Südafrika gesammelt.



2020 geht TOTO Total in die dritte Runde – diesmal als Online-Veranstaltung. egoFM hat sich für die diesjährige Spendenaktion was Besonderes überlegt:



Am Sonntag, den 20. Dezember um 11:00 Uhr zeigt egoFM einen Videozusammenschnitt von Musiker*innen, Künstler*innen und anderen Freund*innen vom Sender, die ihre ganz eigene Version von "Africa" performen. Mit dabei sind u.a.:



Bud Spenzer Heart Chor in Kooperation mit dem Münchner Kneipenchor und dem Erlanger Kneipenchor, Granada, Julian Maier-Hauff, MOLA, Kaffkiez, Polaroyds, Pho Queue, Gregor McEwan, Gizmo Varillas, The King of Cons, Telquist, Surv, Darcey, Easy Life, Siamese Elephants, Markus Kavka, Pool, Sultans Court, Lui Hill



Ab sofort und während des Streams am 20. Dezember kann dann über einen Link gespendet werden - die Einnahmen gehen wieder komplett an die HOPE-Kapstadt Stiftung. Die Tombola mit Merchandise und anderen Preisen der egoKünstler*innen findet dieses Jahr in der Woche vor dem Stream im Radio statt.



Die HOPE-Kapstadt Stiftung unterstützt HOPE Cape Town, die Kindern, die von Aids oder verwandten Krankheiten betroffen sind, und deren Familien helfen und über die Infektionen und Behandlungsmöglichkeiten aufklären. Gerade seit der Corona-Pandemie ist es für HOPE Cape Town besonders schwierig, die benötigte Hilfe für HIV-positive Menschen zu organisieren, weswegen sie mehr denn je auf Unterstützung angewiesen sind.



Bis 13. Dezember lädt egoFM jede Band, jede*n Künstler*in und Hörer*in herzlich dazu ein, seine*ihre ganz persönliche Version von "Africa" aufzunehmen und ihnen zu schicken. Wie, wo und wie lange ist dabei völlig egal - Hauptsache ein Video im Querformat.



„Liebend gerne hätten wir auch dieses Jahr wieder vor Ort mit allen egos zusammen Glühwein getrunken, Plätzchen gegessen, "Africa" in Dauerschleife gehört und gesungen und vor allem Spenden gesammelt. Da die Umstände das aber nicht zulassen, findet TOTO Total dieses Jahr eben online statt. Vielleicht ist die Verlagerung ins Internet ja auch eine Chance und wir schaffen es, dieses Jahr noch mehr Menschen zu erreichen und unsere bisherigen Spendeneinnahmen aus 2018 und 2019 noch einmal zu übertreffen. Wir freuen uns, auf jeden der mitmacht!“ sagt Laura Pietrasch, Marketingleiterin



Weitere Informationen zur Veranstaltung dazu finden sich unter Toto Total 3.0 oder auf der Homepage von egoFM.

