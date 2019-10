Pressemitteilung BoxID: 772164 (EGMONT Verlagsgesellschaften mbH)

EPK/APK ist da! Asterix Bd. 38 "Die Tochter des Vercingetorix"

Wir haben Ihnen ein EPK/APK zusammengestellt: Neben Interviews mit Anne Goscinny, der Tochter des verstorbenen Asterix-Erfinders, dem Autor Jean-Yves Ferri und dem Zeichner Didier Conrad, gibt es Ausschnitte aus dem Animationsfilm „Asterix – Das Geheimnis des Zaubertranks“. Außerdem Bilder aus der „Asterix-Druckerei“ und einen grafischen Buchtrailer #38. Die vollständige Inhaltsangabe, sowie die transkribierten Interviews finden Sie im Presseportal unter

www.egmont-presseportal.de



Inhalt EPK/APK



00_EPK_Adrenaline wird gezeichnet von Didier Conrad

01_EPK_Buch_Trailer #38 Musik: Title: Braveheart; Author: Nikitaka; Editor: Envato 02_EPK_Andruck_Asterix_Band_38 – Die Tochter des Vercingetorix

03_EPK_APK_Itv_Didier_Conrad_Zeichner_Schnittbilder am Ende des Clips

04_EPK_APK_Itv_Jean-Yves_Ferri, Autor_Schnittbilder am Ende des Clips

05_EPK_APK-Itv Anne Goscinny_Tochter vom Asterix-Schöpfer René Goscinny_Schnittbilder

06_EPK_ APK_Itv_ Albert_Uderzo, Asterix Schöpfer _Schnittbilder

07_EPK_APK_Itv_Klaus_Jöken, Übersetzer, Schnittbilder am Ende des Clips

08_EPK_APK_Itv_Wolf Stegmaier, Editorial Director

09_VoxPops_Asterix Fans

10_EPK_APK_Trailer_Asterix_Das Geheimnis des Zaubertranks

11_EPK_Schnittbilder_allgemein + DC zeichnet Obelix



Zugangsdaten Download:



Bitte kopieren Sie den Link und fügen ihn dann in die Adresszeile des gewünschten Browsers ein:

ftp://w0131e87.kasserver.com



User: f00d21f8



Passwort: Asterix-2019



Nutzungsbedingungen APK / APK



Hiermit übertragen wir die Senderechte für das von uns übersandte EPK/APK zu folgenden Nutzungsbedingungen:

▪ Bitte geben Sie die Quelle „Egmont Ehapa Verlag“ im Text/Voiceover an.

▪ Der Copyright-Vermerk auf Ihrer Website muss lauten:

Asterix, Obelix, Idefix © 2019 Les Éditions Albert René

▪ bei Online-Nutzung: Veröffentlichung nur in geringer Auflösung gestattet & es darf nicht zum Download zur Verfügung gestellt werden

▪ Online muss mit www.egmont.de verlinkt werden.

▪ Quellenangabe Trailer „Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks“: DVD/Blu-ray „Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks“, Universum Film - Bitte beachten Sie, dass die Länge 3 Minuten nicht übersteigen darf.



Die Beiträge können in beliebiger Länge produziert werden. Die Ausstrahlung ist auf Deutschland, Österreich und die Schweiz begrenzt.

