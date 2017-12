Elbphilharmonie und Edel veröffentlichen Bildband über die erste Saison

»Mit dem ersten Konzert im Großen Saal beginnt das Herz der Elbphilharmonie zu schlagen«, sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz in seiner Rede anlässlich der Eröffnung des Konzertbereichs am 11. Januar 2017. Seit bald einem Jahr schlägt es nun, das neue Herz mitten im Hamburger Hafen. Im Januar 2018 jährt sich die Eröffnung der Elbphilharmonie zum ersten Mal, und die Bilanz kann sich wirklich sehen lassen.



Das Buch »Elbphilharmonie. Die erste Saison – Künstler, Konzerte, Emotionen« hält die großen Momente der ersten Saison in Fotografien fest, die unter die Haut gehen. Nach einem Geleitwort des Intendanten Christoph Lieben-Seutter zeigt das Kapitel »Emotionen«, dass die Elbphilharmonie nicht nur ein Meisterwerk der Architektur, sondern vor allen Dingen auch ein Kraftwerk der Gefühle ist. In seinem Essay »Ode an ein Haus der Freude« reflektiert Tom R. Schulz, Pressesprecher der Elbphilharmonie, die Faszination, die das einzigartige Konzerthaus ausübt, aus der Binnensicht. Den größten Teil des Buchs nimmt das Kapitel »Impressionen – Alphabet der großen Momente« ein. Darin wird das Haus von A wie Architekturwunder über K wie Kate (Herzogin) bis zu Z wie Zahlen in Bildern und Kommentaren durchbuchstabiert. Ergänzend dazu nähern sich Texte renommierter Journalisten in- und ausländischer Medien dem Phänomen Elbphilharmonie aus unterschiedlichen Blickwinkeln und illustrieren die Faszination und Begeisterung, die das Bauwerk weltweit auslöste. Eine vollständige Chronik aller 324 Konzerte bis zum 31. August 2017 rundet den Band ab.



Stefan Weikert, Verleger von Edel Books, freut sich über das zweite Elbphilharmonie-Buch in seinem Verlag und auf das Weihnachtsgeschäft: "Unser Buch "Elbphilharmonie" von Joachim Mischke und Michael Zapf war im letzten Jahr das bestverkaufte Buch im Hamburger Weihnachtsgeschäft. Das wollen wir mit "Die erste Saison" natürlich wieder erreichen!"



Elbphilharmonie – Die erste Saison

Künstler, Konzerte, Emotionen

192 Seiten, Hardcover

mit über 100 Fotos

Format 21 × 28 cm

€ 22,- (D) / € 22,70 (A) / SFr 29,90 (CH)

ISBN 978-3-8419-0588-8

Erscheinungstermin: 7. Dezember 2017

