ECOINN Hotel am Campus für den "Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2020" nominiert

Dem ECOINN Hotel am Campus, das erst vor einer Woche 10. Geburtstag feierte und dabei vom Festredner, dem früheren Bundesumweltminister Jürgen Trittin (GRÜNE), für seine zahlreichen Anstrengungen und Auszeichnungen gelobt wurde, wird weitere, große Ehre zuteil: es wurde mit heutigem Datum für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2020 in der Kategorie „Kleine und mittlere Unternehmen“ nominiert.



Manager Thomas Puchan sagte in einer ersten Reaktion: „Mein Team und ich sind sehr glücklich und stolz darauf, nach der Nominierung für den Umweltpreis Baden-Württemberg im vergangenen Jahr nun für diese bundesweit höchste Auszeichnung im Ökologie- und Nachhaltigkeitssektor nominiert worden zu sein. Es ist ein tolles Gefühl, dass unsere permanenten Bemühungen gesehen und belohnt werden. Für diese hohe Auszeichnung nominiert zu sein ist bereits ein großer Erfolg. Nun hoffen wir natürlich auf mehr!“



Am 22. November 2019 werden beim jährlich stattfindenden Deutschen Nachhaltigkeitstag die Sieger in den verschiedenen Kategorien verkündet und ausgezeichnet.

