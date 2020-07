Pressemitteilung BoxID: 807795 (Earth-Vision UG)

NaturVision gibt dem Umdenken einen Raum

Unter dem Titel „Corona – Chance zum Umdenken?“ hat das NaturVision Filmfestival ONLINE Stimmen und Impulse für eine Post-Wachstumsgesellschaft gesammelt und ihnen einen eigenen Raum gegeben.



Inspiriert durch den Film „System Error“, der beim NaturVision Filmfestival ONLINE noch bis 23. Juli 2020 zu sehen ist, hat sich NaturVision die Frage gestellt, wie man aus dem durch Wachstumsglauben geprägten Wirtschaftssystem heraus in eine nachhaltig orientierte Zukunft gelangen kann. Die dramatischen Konsequenzen eines „Weiter so wie bisher“ sind jetzt schon zu sehen und die Stimmen, die Alternativen fordern, werden lauter. Schlagworte wie „Green Deal“, „Gemeinwohlökonomie“, „Downsizing“, „Konjunkturpaket mit Forderungen“ und „Konsumzwang“ werden diskutiert. Aus vielen Ecken kommen gute Impulse.



Bei „Corona – Chance zum Umdenken?“ gibt das NaturVision Filmfestival diesen Stimmen und Alternativen einen Raum. In Kooperation mit BUND Baden-Württemberg, RENN.süd, UnternehmensGrün, forum Nachhaltig Wirtschaften, Mybetter.world und sukuma arts e.V. startet am Freitag, 17. Juli 2020 online eine Plattform. Mit Filmen, Videostatements, Interviews, einem Online-Workshop und Empfehlungen sollen das UMDENKEN und die Diskussion um zukunftsfähige Lösungen Futter bekommen. Im Online-Workshop „Wandel durch Geschichten“ von RENN.süd können Teilnehmende die Kraft des Erzählens für positive Zukunftsvisionen entdecken. Die Geschäftsführerin von UnternehmensGrün, Katharina Reuter, fordert die Future Entrepreneurs auf, sich verstärkt an der Debatte zu beteiligen und die Geschäftsführerin des BUND Landesverbands Baden-Württemberg, Sylvia Pilarsky-Grosch, fragt, wie der Wohlstand eines Landes definiert werden kann – ohne Wachstumscredo. Fritz Lietsch von forum Nachhaltig Wirtschaften berichtet von dem Projekt „Regeneration“ und stellt unsere Verantwortung in den Fokus. Mit zwei Fachexperten der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde unterhält sich Wirtschaftspsychologin Linda Loreen Loose von mybetter.world: Prof. Dr. Hans-Peter Benedikt betrachtet die weltwirtschaftlichen Veränderungen aus psycho-soziologischer Sicht und Prof. Dr. Alexander Conrad stellt die Regionalökonomie als Hoffnungsträger der Krise vor.



„Das NaturVision Filmfestival geht schon immer einen Schritt weiter. Nicht nur das bloße Schauen der tollen Dokumentationen, sondern auch die gesellschaftliche Diskussion liegen uns am Herzen. Mit dem ‚Raum zum Umdenken‘ wollen wir der Bewegung hin zu einer enkeltauglichen Zukunft Unterstützung leisten,“ so Martina Edin von NaturVision, die das Projekt gemeinsam mit Ralph Thoms erdacht und konzipiert hat.



https://natur-vision.de/de/festival/gelaende/umdenken/

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (