Outdoors alles in Ordnung

Die Fernreiselust hält sich dieses Jahr Corona-bedingt in Grenzen, „Micro-Adventures“ vor der Haustür und der gute alte Campingurlaub sind angesagt. Spätestens nach zwei Tagen im Zelt übernimmt aber meist das Chaos das Regiment: versandete Sachen und eine unselige Mischung aus frischen und getragenen Klamotten liegen verstreut in Apsis und Zelt herum. Vor allem beim Campingurlaub mit Kindern sind die Eltern im Dauer-Aufräumstress. Eagle Creek schafft Abhilfe: die Pack-It™ Produkte, die perfekt in die Cargo Hauler Duffels passen, machen es leicht, das Camp in Ordnung zu halten. Sie trennen Ausrüstung von Ameisen, und Gewaschenes von Geruchsintensivem.



Kampf gegen das Chaos



Sehr viele Leute sind in diesem Sommer 2020 mit dem Zelt unterwegs – sehr viele sogar zum ersten Mal in ihrem Leben. Dabei sind sie mit dem alten Problem konfrontiert: der Ordnung im Zelt. Die Lösung kommt vom US-Spezialisten Eagle Creek – er bietet mit seinen praktischen Cargo Hauler Duffels unterschiedlich große quaderförmige Taschen, die mit dem Eagle Creek Pack-It™ System nach Belieben bestückt werden können und so den Überblick erleichtern. Die Duffels haben einen U-förmigen Reißverschluss für freie Sicht auf den Inhalt. Die praktischen Seitentaschen machen das Sortieren leicht - dazu lassen sich mit vielen Pack-It™ Cubes und Beuteln bestücken. So sorgen sie für Ordnung wie ein Kleiderschrank zu Hause.



Für den Wochenendtrip im kleineren Zelt reicht meist der Cargo Hauler Duffel 60L: er hat keine Rollen, passt aber in die meisten Apsiden und eignet sich nicht nur für Kleidung, Schuhe und Kosmetik, sondern auch als Lagerraum für Kletterausrüstung oder anderes Sportgerät. Besonders clever: die Duffels lassen sich wie ein Rucksack tragen, das macht sie noch vielseitiger.



Für längere Zelturlaube oder auch den Familientrip bieten die Cargo Hauler Duffels mit 110 oder 130 Litern Volumen sehr viel Stauraum. Und wer glaubt, er könne eine so große Tasche im beladenen Zustand nicht mehr tragen, sei beruhigt: Die großen Cargo Hauler Duffels sind auch mit Rollen zu haben. Werden sie nicht gebraucht, lassen sie sich im leeren Zustand winzig klein zusammenrollen.



Für die Ordnung in der Tasche sind die federleichten Pack-It™ Packlösungen perfekt. Die Pack-It™ Cubes sind Reißverschluss-Taschen in Quaderform, die es in vielen Größen und Farben gibt. Vom Windelvorrat bis zur Zahnbürste schlucken sie alles, was man auf einem Campingtrip braucht. Speziell für die Schuhe bietet Eagle Creek die Pack-It™ Original Shoe Cubes, und wenn der kostbare Platz im Zelt durch voluminöse Daunenjacken oder Schlafsäcke verbraucht wird, reduzieren die cleveren Pack-It™ Compression Sacs (erhältlich als Set mit drei verschiedenen Größen) das Packmaß des Inhalts um bis zu 80 %.



Mit den durchdachten Packsystemen von Eagle Creek sparen auch Camping-Novizen enorm viel Zeit und Nerven bei der Organisation des kleinen Outdoor-Zuhauses. Zeit, die dann darauf verwendet werden kann, die Freizeit im „New Normal“-Leben zu genießen – sei es bei Tagesausflügen vom Campingplatz im Alpenraum oder beim Kitesurfen auf Fehmarn.

