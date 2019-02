Start des 1. World Wheel Award 2019 powered by VAU-MAX.de

04.02.19

Unter dem Motto „Wer baut die schönste, die beste, die geilste Felge?" startet VAU-MAX.de am kommenden Donnerstag den 1. World Wheel Award. Für das Teilnehmerfeld hat die Redaktion insgesamt 16 Hersteller und Felgen aus deren Produktlinie nominiert, die in einem Zweikampf gegeneinander antreten werden.



Auslosung der Vorrunden-Partien



Ganz klassisch, wie bei einer Fußball-WM oder beim Dragracing, beginnt der World Wheel Award mit einer Vorrunde. Die Auslosung der Vorrundenpartien, zu der es einen Livestream geben wird, findet am Donnerstag, den 7. Februar, um 13 Uhr auf Facebook statt.



Es folgen das Viertelfinale, Halbfinale und schließlich das Finale, das am 28. Februar 2019 stattfindet. Die Leser entscheiden mit ihrer Stimme, wer in die nächste Runde kommen soll und am Ende die Nummer Eins im Felgen-Segment wird. Alle Partien laufen nach dem KO-Prinzip ab, wer verliert, ist raus aus dem Rennen.



Bei jedem aktuell laufenden Duell haben die Leser genau 24 Stunden, d. h. von 12:00 Uhr bis 12:00 Uhr am nächsten Tag Zeit, für ihren Favoriten zu voten. Danach abgegebene Stimmen werden nicht berücksichtigt. Das Voting findet auf Facebook statt.



Der Siegerpokal wird am Ende des Jahres auf der Branchenmesse ESSEN MOTOR SHOW überreicht.



Welche Hersteller und Felgen von der Redaktion ausgewählt wurden sowie aktuellen Zwischenergebnisse des Awards finden Sie unter folgenden Link: http://bit.ly/WorldWheelAward2019byVAUMAX

