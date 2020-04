Pressemitteilung BoxID: 796243 (E-Mags Media GmbH)

Neuer Termin der 11. Ausgabe SCHÖNE STERNE®

Der neue Termin für SCHÖNE STERNE® 2020 steht fest: Das 11. Mercedes-Festival wird nun am 20. September 2020 stattfinden, zu dem im letzten Jahr rund 12.000 Besucher aus ganz Europa kamen Traditionell werden sich alle Fans der Marke Mercedes-Benz erneut auf dem Gelände des LWL-Industriemuseums Henrichshütte in Hattingen treffen.

Ursprünglich sollte der alljährliche Event am Wochenende 29./30. August diesen Jahres stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie folgten zahlreiche Restriktionen von Großveranstaltungen durch die Landesregierungen, und SCHÖNE STERNE® stand, wie viele, inzwischen abgesagte Messen, auf der Kippe.

Damit der Event dennoch in diesem Jahr stattfindet, setzte sich der Veranstalter E-Mags Media GmbH mit den Betreibern des LWL-Industriemuseums Henrichshütte zusammen, und konnte nun den letzten freien Termin der Location in Hattingen auf den Sonntag, den 20. September festlegen. Somit wird das Mercedes-Festival erstmals eine Eintagesveranstaltung sein. Alternativ den Event noch weiter in den Oktober verschieben zu müssen, war für das Veranstalter-Team aufgrund der erfahrungsgemäß deutlichen schlechteren Wetterlage in diesem Monat keine Option.

Alle Infos sowie aktuelle News zum großen Mercedes-Festival SCHÖNE STERNE® 2020 finden sie unter www.schoene-sterne.de



SCHÖNE STERNE®—der einzigartige Event für Mercedes-Fans

Im Jahr 2010 fand zum ersten Mal das Mercedes-Treffen SCHÖNE STERNE in Hattingen statt. Inzwischen hat sich das Treffen zum größten Mercedes-Festival Europas etabliert, zu dem alljährlich Tausende von Besuchern aus rund 20 Ländern kommen, um gemeinsam mit anderen Mercedes-Fans ihre Begeisterung für die Fahrzeuge mit dem Stern zwei Tage lang zu zelebrieren. Der fortwährende Reiz der Veranstaltung liegt einerseits am außergewöhnlichen Gelände des LWL-Industriemuseums, eine ehemalige Eisenhütte mit dem faszinierenden Charme einer vergangenen Industriekultur, auf dem das Festival traditionell stattfindet. Andererseits präsentieren sich hier Mercedes-Benz-Fahrzeuge aller Baureihen und Baujahre bis in die heutige Zeit, und bieten somit eine fantastische Mischung und Vielfältigkeit an Automobilen der Marke Mercedes-Benz an einem Ort, die auf ihre Art einzigartig ist.



Veranstalter:

SCHÖNE STERNE 2020

c/o E-Mags Media GmbH

Alexanderpark, Eingang E11 Max-Keith-Str. 66

D-45136 Essen

Tel.: 0201/843749-10



Veranstaltungsort:

LWL-Industriemuseum Henrichshütte

Werksstraße 31-33

45527 Hattingen

