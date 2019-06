Pressemitteilung BoxID: 755241 (DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank)

EZB geht noch nicht "all in"

Mit einem geldpolitischen Maßnahmenpaket, das nur minimal großzügiger erscheint als das letzte, hat die EZB heute eine expansive Nachricht an die Märkte gesendet. Durch die Verlängerung der Forward Guidance auf Mitte 2020 wird diese nun auch der Nachfolger von EZB-Präsident Mario Draghi mittragen müssen.



Nur scheint es so, als ob einige Marktteilnehmer erwartet hätten, dass Draghi schon heute alle Chips auf den Tisch legt. Die Märkte reagierten unmittelbar im Anschluss an die Sitzung mit steigenden Renditen und fallenden Aktienkursen. Bei den Maßnahmen hat sich die EZB aber klugerweise zurückgehalten. Draghi hat in seinem Eingangsstatement angedeutet, dass er noch Reserven habe – Leitzinssenkungen oder eine Reaktivierung des Anleiheankaufprogramms. Hätte die EZB alle Mittel ausgereizt, hätte sie die teils überzogenen Sorgen der Markteilnehmer am Ende noch bestätigt. Die bisher vom Markt eingepreisten Leitzinssenkungserwartungen wurden wieder zurückgenommen.



Der Zentralbank muss es nun weiter gelingen, wachsam und gleichzeitig nicht besorgt zu wirken. Grundsätzlich erscheint sie bei ihrer Mission, das Wachstum anzukurbeln und steigende Inflationserwartungen zu erfüllen, abhängig davon zu sein, dass sich die externen Risikofaktoren verringern. Diese dürften jedoch nicht weniger werden. Die EZB muss also weiter Hoffnung verbreiten.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (