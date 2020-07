Pressemitteilung BoxID: 808715 (DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank)

Deutsche Unternehmen vertrauen auf den Aufschwung

Kurzkommentar zum ifo-Index im Juli

Der ifo-Geschäftsklimaindex steigt zum dritten Mal in Folge, und die Geschäftserwartungen sind sogar so positiv wie seit rund 1,5 Jahren nicht mehr. Das zeigt, dass die deutsche Wirtschaft überzeugt ist, dass in der Corona-Krise das Schlimmste überwunden ist und es im dritten Quartal wieder kräftig aufwärtsgehen wird.



Noch sind die Unternehmen allerdings ein gutes Stück vom „Normalzustand“ entfernt . Die aktuelle Geschäftslage schätzen sie immer noch sehr schwach ein und die Erholung dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen. Auch ist das Risiko einer zweiten Welle in den kommenden Monaten weiterhin vorhanden. Das dürfte dafür sorgen, dass trotz allem Optimismus der Ausblick für die kommenden Monate vorsichtig bleibt.

