Aktuelle politische, rechtliche und verfahrenstechnische Entwicklungen in der Klärschlammbehandlung und Klärschlammentsorgung sind Thema der zwölften KlärschlammTage, die die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) vom 9. bis 11. sowie vom 16. bis 18. Juni 2021 online ausrichtet. „Weichenstellungen für die Zukunft der Klärschlammentsorgung“ lautet der Leitsatz der Veranstaltung, bei der sich Fachkräfte aus Wissenschaft, Wirtschaft und Kommunen in zahlreichen Vorträgen informieren können. Erstmals findet die Tagung digital statt, aufgeteilt auf sechs Blöcke in zwei Wochen. Eine Präsenzveranstaltung lässt die Corona-Pandemie nicht zu. Die KlärschlammTage stehen auch 2021 im Zeichen der „Zeitenwende“, die vor allem durch die Novellierung der Klärschlammverordnung 2017 eingeläutet wurde. Seitdem hat sich viel verändert. Die bodenbezogene Verwertung hat deutlich an Bedeutung verloren. In naher Zukunft werden Entwicklungen wie zum Beispiel der Kohleausstieg und die damit einhergehende Verringerung von Mitverbrennungskapazitäten neue Weichenstellungen in der Klärschlammentsorgung erfordern. Unter dem in der Klärschlammverordnung neu verankerten Aspekt des Ressourcenschutzes sind innovative Techniken zur Rückgewinnung von Wertstoffen zu etablieren. Der Schutz des Klimas erfordert es, Treibhausgasemissionen neu zu bewerten und praxistaugliche Minderungsmaßnahmen zu entwickeln. Ausgehend von der aktuellen rechtlichen Lage, informieren die KlärschlammTage über zukunftssichere Entsorgungskonzepte und neue Projekte zur thermischen Klärschlammbehandlung. Einen Schwerpunkt der Tagung bilden die Entwicklungen im Bereich der Phosphorrückgewinnung. Ein Blick nach Brüssel und zwei Podiumsdiskussionen runden das Vortragsprogramm ab. Erstmals hat die DWA bewusst junge Expertinnen und Experten aufgefordert, sich mit ihrer Expertise an den KlärschlammTagen zu beteiligen. Sie werden ihre in der Praxis oder in Forschungsprojekten gewonnenen Erkenntnisse vorstellen. Eine digitale Fachausstellung im DWA-Onlineportal "Klärschlamm" informiert über neue Dienstleistungen, Techniken und Verfahren: Online-Portal Klärschlamm.



Die DWA-KlärschlammTage gelten als wichtiger Treffpunkt der Fachwelt im deutschsprachigen Raum. Sie richten sich an Fach- und Führungskräfte in Kläranlagen, Kraftwerken und Verbrennungsanlagen, Planer, Erbauer und Betreiber sowie Vertreter von Ämtern und Behörden, Firmen, Hochschulen, Sachverständigenorganisationen und Verbänden. Die Teilnahme kostet bei Buchung aller Module 1.008 Euro, DWA-Mitglieder zahlen 840 Euro.

