Multifunktionale Flächen

Erarbeitung Merkblattreihe DWA-M 194

Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) möchte eine neue Merkblattreihe DWA-M 194 "Multifunktionale Flächen" erarbeiten.



Die Konkurrenz verschiedener öffentlicher Aufgabenträger um die Nutzung öffentlicher Flächen in größeren Städten für Erholung, Sport, als Grün- und Naturflächen und für wasserwirtschaftliche Zwecke wächst ständig. Städtebauliche und Ingenieurplanungen müssen diese unterschiedlichen Anforderungen berücksichtigen. Zudem erfordert auch der Klimawandel mit ausgeprägten Regenereignissen und langanhaltenden Trockenphasen Anpassungen in der Flächennutzung. Dezentrale Niederschlagswasserbewirtschaftungsanlagen in multifunktionalen Flächen gewinnen hierbei an Bedeutung. Erschwerend wirkt dabei der Umstand, dass die Inanspruchnahme der notwendigen Flächen ereignisabhängig und selten vollumfänglich bzw. langanhaltend ist. Daher hat der DWA-Hauptausschuss „Entwässerungssysteme“ entschieden, dass eine Merkblattreihe zu dezentralen Niederschlagswasserbewirtschaftungsanlagen in multifunktionalen Flächen erarbeitet werden soll.



Die Integration von Niederschlagswasserbewirtschaftungsanlagen in multifunktionalen Flächen eröffnet Fragen zu Zuständigkeiten, Finanzierung, Rechten und Pflichten der verschiedenen Akteure in den Kommunen, aber auch in Bezug auf umweltrechtliche Rahmenbedingungen. Vor allem aber dürfen während der Planung dieser Anlagen aus Sicht eines reibungslosen und langfristig gesicherten Betriebes bestimmte funktionale Mindestanforderungen nicht unterschritten werden.



Die zu erarbeitende Merkblattreihe soll folgende Themen behandeln:





Grundlagen multifunktionaler Flächen

Planungshinweise aus verfahrenstechnischer Sicht mit Mindestanforderungen an die Funktionalität (Reinigung, Retention)

Planungshinweise aus betrieblicher Sicht mit Mindestanforderungen an multifunktionell genutzte Abwasseranlagen

Erfahrungen im Betrieb und Unterhalt bestehender Anlagen

Empfehlungen zur Abwicklung der Betriebs- und Unterhaltsarbeiten

Empfehlungen zur Regelung der Unterhaltungslast zwischen den beteiligten Akteuren

Haftungs- und umweltrechtliche Aspekte





Die neue Merkblattreihe DWA-M 194 „Betrieb und Unterhalt von multifunktionalen Flächen“ soll wie folgt strukturiert werden:





Merkblatt Teil 1 „Grundlagen“

Merkblatt Teil 2 „Planung und Bau“

Merkblatt Teil 3 „Betrieb und Unterhalt“





Die Merkblattreihe wird von den neu zu gründenden Arbeitsgruppen ES-7.9 „Betrieb und Unterhalt von multifunktionalen Flächen“ im Fachausschuss ES-7 „Betrieb und Unterhalt“ (Obmann: Dipl.-Ing. Roland Kammerer) und der Arbeitsgruppe ES-3.11 „Planung und Bau von multifunktionalen Flächen“ im Fachausschuss ES-3 „Anlagenbezogene Planung“ (Obmann: PD Dr.-Ing. Stephan Fuchs) erarbeitet.



Hinweise für die Bearbeitung nimmt die DWA-Bundesgeschäftsstelle entgegen. Interessentinnen und Interessenten melden sich bitte mit einer themenbezogenen Beschreibung ihres beruflichen Werdegangs bei: DWA-Bundesgeschäftsstelle, Jonas Schmitt M.Sc, Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef, Telefon: 02242/872-115, Fax: 02242/872-184, E-Mail: Team-ES@dwa.de, Internet: w w w. dwa. de

