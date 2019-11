Pressemitteilung BoxID: 775265 (Duisburg Marketing GmbH - Landschaftspark Duisburg-Nord)

Lichtermarkt leuchtet wieder im Landschaftspark

Nachdem der schauinsland-reisen Lichtermarkt im vergangenen Jahr seine erfolgreiche „Draußen“- Premiere gefeiert hat, können sich die Besucher wieder am ersten Adventswochenende vom 29. November bis 1. Dezember 2019 auf einen stimmungsvollen Bummel durch das beleuchtete, ehemalige Hüttenwerk und die atmosphärisch einzigartige Gebläsehalle freuen.



„Wir freuen uns, dass das veränderte Konzept im vergangenen Jahr sowohl von den Ausstellern als auch von den Besuchern ausgesprochen positiv angenommen worden ist. Das gesamte Team hat weiter daran gearbeitet, die Örtlichkeit in diesem Jahr noch besser in Szene zu setzen“, erläutert Uwe Kluge, Geschäftsführer der Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH, zu der auch der Landschaftspark Duisburg-Nord zählt. Auf dem Premium-Kunsthandwerkermarkt zwischen den Hochöfen und in der mit historischen Maschinen ausgestatteten Halle präsentieren mehr als 100 Aussteller, unter ihnen viele „Wiederholungstäter“, ihre einzigartigen und kunstvollen Unikate.



Auch die Partner und Sponsoren, insbesondere der Namensgeber schauinsland-reisen tragen ihren Teil dazu bei, dass es wieder eine erstklassige und zugleich weihnachtliche Veranstaltung geben wird. Neben anderen kleineren und größeren Veränderungen sorgen in diesem Jahr beispielsweise eigens arrangierte Tannenbaumdekorationen eine Auflockerung der Szenerie. Das Verweilen wird für jeden Besucher noch einladender.



Für das leibliche Wohl ist in diesem Jahr mit einem erweiterten Speise- und Getränkeangebot ebenfalls bestens gesorgt. Von deftig – wie Erbsensuppe, Brat- und Currywurst oder Pommes frites – bis speziell – wie Flammkuchen, Burger, Crepes, Zimtschnecken, Waffeln und natürlich auch vegan – reicht das breit gefächerte Angebot. Auch das beliebte Café im Theatersaal in der Gebläsehalle öffnet wieder seine Tore und bietet Feines von A wie Apfeltarte bis Z wie Zwiebelkuchen.



Am Hauptschalthaus starten regelmäßig während des Lichtermarkts Führungen. Stimmungsvolle Bläsermusik erklingt auf dem Gelände an allen Veranstaltungstagen und rundet das feierliche Angebot ab.



Der Landschaftspark Duisburg-Nord, der in diesem Jahr sein 25. Jubiläum feiert, bietet eine Symbiose aus Industrie und Kultur. Das stillgelegte Hüttenwerk als Austragungsort für vielfältigste Veranstaltungen stellt mit seinen architektonisch ausgeleuchteten Industrieanlagen einen reizvollen Rahmen für den adventlichen Kunsthandwerkermarkt der besonderen Art dar.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (