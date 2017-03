Wöhler-Crack Fair Mountain Favorit im deutschen Grand-Prix-Aufgalopp

Mit dem Fortuna-Renntag startet am Sonntag die deutsche Grasbahn-Galoppsaison 2017 auf der Rennbahn auf dem Düsseldorfer Grafenberg (26. März, Beginn 13 Uhr). Spieler des Zweitligisten Fortuna 95 werden bei verschiedenen Aktionen eingebunden und werden traditionell auch zu einer Autogrammstunde bereit stehen. Außerdem findet im Rahmen des Renntags erstmals eine große Autoausstellung statt, die von der Rheinischen Post organisiert wird.



Sportlicher Höhepunkt ist der „Preis der Fortuna - Grand-Prix-Aufgalopp –“, das von Köln übernommene ausgezeichnet besetzte internationale Listenrennen über 2100 Meter. Neun Pferde sind genannt, darunter viele Sieger und Platzierte aus früheren großen Rennen, die ihren Saisonauftakt in Düsseldorf vornehmen. Als Favorit gilt der von Andreas Wöhler in Gütersloh trainierte fünfjährige Hengst Fair Mountain aus dem Hamburger Stall Margarethe, der zum 14. Mal in Folge in einem internationalen Rennen startet, diesmal mit Jockey Jozef Bojko im Sattel. Sein Trainer-Debut in Düsseldorf gibt der ehemalige Spitzenjockey Andreas Suborics (45). Er hat den Kölner Erfolgsstall von Andreas Löwe übernommen und sattelt den Vierjährigen



San Salvador. (Jockey: Marc Lerner). Für die internationale Note sorgt der ungarische Hengst Rhett Butler mit Jockey Bauiyrzhan Murzabayev (Tschechien).



Wie an den letzten Fortuna-Renntagen übernehmen Spieler der Fortuna jeweils ein Patronat über die neun im Hauptrennen startenden Pferde. Oberbürgermeister Thomas Geisel ist wiederum Schirmherr des Renntags. In den insgesamt neun Rennen starten 90 Pferde aus vier Nationen (Ungarn, Polen, Niederlande, Deutschland), davon 9 „Lokalmatadore“ der Trainer Sascha Smrczek (7), Anja Kleffmann und Ertürk Kurdu (je 1).



Bei der großen Autoausstellung der Rheinischen Post zeigen sechs große Autohäuser ab 12.00 Uhr ihre Fahrzeuge. Ab 13 Uhr startet ein Torwandschießen für Kinder. Die besten Kicker dürfen dann später gegen die Fortuna-Profis antreten.



Von 14.45 bis 15.45 Uhr findet die Autogrammstunde der Fortuna-Spieler Oliver Fink, Axel Bellinghausen, Adam Bodzek, Julian Schauerte, Anderson Lucoqui und Taylan Duman statt. Der Fortuna-Sozialpartner „action medeor“ ist ebenfalls wieder mit einem Stand auf der Rennbahn vertreten und Namensgeber eines Rennens..



INFORMATIONEN:



Eintritt: „Fortunen“ zahlen an diesem Tag - gegen Vorlage ihres Mitgliedsausweises - lediglich 95 Cent Eintritt. Der „normale“ Kartenpreis beträgt zehn Euro inkl. einem zwei Euro Wettgutschein. Jugendliche unter 18 Jahren haben wie immer freien Eintritt.



Kinderprogramm: Auch für die Jüngsten wird es an diesem Tag garantiert nicht langweilig: Neben dem wie immer bestehenden Kinderparadies auf dem Rennbahngelände mit den kostenlosen Attraktionen Karussellfahren, Riesen-Rutsche, dem Kiddy-Fun-Spielmobil und dem Ponyreiten können sich Nachwuchskicker an der Torwand versuchen. Die besten Jugendlichen der Ausscheidungen innerhalb der drei verschiedenen Altersgruppen zwischen 5 und 18 Jahren (Ausscheidung von 13 – 15 Uhr) treten dann ab 15:50 Uhr gegen Fortuna-Kicker an!



Anfahrt: Aufgrund der erwarteten hohen Besucherzahlen und der begrenzten Parkplätze empfehlen die Veranstalter die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel oder die zusätzliche Parkmöglichkeit am METRO-Parkplatz und Wildpark. Vom METRO-Parkplatz stehen kostenpflichtige Pendelbusse (Linie 894) eine Stunde vor dem ersten Rennen und nach dem letzten Rennen im 20 Minuten-Takt oder von der Rennbahn zurück zur Verfügung.



Zeitplan: Fortuna Düsseldorf Renntag 2017



12:00 Beginn der Veranstaltung

13:00-15:00 Ausscheidung im Torwandschießen für Kinder

14:00 1. Rennen: Motor Village Düsseldorf-Rennen

14:30 2. Rennen: Gottfried Schultz Preis

Nach der Siegerehrung des 2. Rennens:

Rennbahnführung, Start am Meeting Point / Haupteingang

14:45 Autogrammstunde der Fortuna Düsseldorf-Spieler

15:00 3. Rennen: Auto Levy-Rennen Düsseldorf

15:35 4. Rennen: Preis vom Skoda Centrum Düsseldorf (Viererwette)

15:50 Finale Torwandschießen mit den Spielen der Fortuna

Nach der Siegerehrung des 4. Rennens:

Rennbahnführung, Start am Meeting Point / Haupteingang

16:05 5. Rennen: Mercedes-Benz Rhein-Ruhr-Rennen

16:35 6. Rennen: Cadillac Ulmen Cup

Nach der Siegerehrung des 6. Rennens:

Rennbahnführung, Start am Meeting Point / Haupteingang

17:10 7. Rennen: Preis der Fortuna - Grand Prix - Aufgalopp 2017

17:40 8. Rennen: Preis von action medeor

18.10 9. Rennen: Preis der Mitglieder und Fans von Fortuna Düsseldorf



Nach dem letzten Rennen: Die 2.Chance! - Wettnieten



Weitere Infos, Tipps und das Programmheft finden Sie auf der Internet-Seite www.duesseldorf-galopp.de.

