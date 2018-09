Internationale Topstuten gegen die deutschen Sprintasse im Großen Preis von Engel & Völkers

06.09.18

Beim Engel & Völkers-Renntag powered by Porsche Zentrum Düsseldorf stehen am Sonntag (Einlass ab 11.30 Uhr, 1. Start 13.45 Uhr) zwei Spitzenrennen im Mittelpunkt. Die internationale Note kann dabei interessanter nicht sein. Im Großen Preis von Engel & Völkers, der erstmals als Düsseldorfer Fliegerpreis über 1400 Meter gelaufen wird, fordern mit der französischen Stute Vernie (Jockey Stephane Breux) aus Chantilly und der englischen Stute Clearwater aus Newmarket (Trainer Michael Wigham) mit der schottischen Jockette Nicola Currie Toppferde die deutsche Sprintelite heraus.



Vierbeinige Publikumslieblinge wie der zur Zeit beste deutsche Sprinter Millowitsch (Andreas Helfenbein) oder Schäng (Michael Cadeddu) kämpfen mit Aufsteigern wie Waldpfad (Eduardo Pedroza) sowie den internationalen Gästen um die 25.000 Euro Preisgeld.



Spannung ist also vorprogrammiert an diesem Nachmittag. Dafür sorgt auch das zweite Hauptereignis, der Große Preis des Porsche Zentrum Düsseldorf (BBAG Auktionsrennen), bei dem es für zweijährige Pferde sogar um 52.000 Euro Preisgeld geht. Dabei hofft Mitbesitzer Christoph Holschbach aus dem Vorstand des Düsseldorfer Reiter- und Rennverein auf seinen jungen Hengst Django Freeman mit Jockey Rene Piechulek. Django gewann bei seinem Debüt in München und gilt bei den Experten als Favorit. Aber auch der amtierende deutsche Championtrainer Markus Klug (Rath-Heumar) rechnet sich mit einem Dreifachaufgebot (Accon, Nubbel, Sibelius) Chancen aus. Stalljockey Adrie de Vries hat sich für Sibelius entschieden. Auch ein Hinweis. Dem Favorit auf den Zahn fühlen möchte aber auch Stall Grafenbergs Sarino (Trainer Waldemar Hickst, Köln), dem bereits ein guter Ruf voraus eilt. Rennvereinsvize und Mitbesitzer Albrecht Woeste und seine Mitstreiter haben mit dem Italiener Marco Casamento einen formstarken Jockey für Sarino verpflichtet.



Natürlich bietet der Veranstalter auch wieder die beliebte Viererwette (4. Rennen, 15.20 Uhr) mit garantierter Gewinnausschüttung von 10.000 Euro an. 82 Pferde kommen insgesamt in neun Prüfungen an den Start, davon neun von den Grafenberg-Trainern Sascha Smrczek (7), Ralf Rohne (1) und Ertürk Kurdu (1).



Einlass: 11.00 Uhr, Beginn des Renntages: 12.30 Uhr, erster Start: 13.45 Uhr



Eintritt: Der Eintrittspreis beträgt zehn Euro inkl. einem Wettgutschein im Wert von 2 Euro. Jugendliche unter 18 Jahren haben wie immer freien Eintritt.



Anfahrt: Aufgrund der erwarteten hohen Besucherzahlen und der begrenzten Parkplätze empfehlen die Veranstalter die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel oder die zusätzliche Parkmöglichkeit auf dem Staufenplatz. Vom Staufenplatz (Haltestelle Burgmüllerstraße) stehen über Ernst-Poensgen-Allee und Fahneburgstraße kostenpflichtige Pendelbusse (Linie 894) eine Stunde vor dem ersten Rennen und nach dem letzten Rennen im 20 Minuten-Takt zur oder von der Rennbahn zurück zur Verfügung.



Kinderprogramm: Auch für die Jüngsten wird es an diesem Tag auf der Rennbahn garantiert nicht langweilig: Die Attraktionen im Kinderparadies wie Kinder-Ketten- Karussell, Kiddy-Fun-Spielmobil, Riesenrutsche und Ponyreiten sind wie an jedem Renntag für die kleinen Gäste kostenfrei!



Weitere Infos und das Programmheft im Internet www.duesseldorf-galopp.de.



Zeitplan:

Engel & Völkers Immobilien Renntag powered by Porsche Zentrum Düsseldorf

11.00 Uhr Öffnung der Eintrittskassen

12:30 Uhr Beginn der Veranstaltung

13:45 Uhr 1. Rennen: Preis des Gewerbeimmobilienportals „erfolgsräume.de“

14:15 Uhr 2. Rennen: Porsche Jubiläumsrennen – 70 Jahre Porsche

Nach der Siegerehrung: Rennbahnführung, Start am Meeting Point / Haupteingang

14:45 Uhr 3. Rennen: Preis zu Gunsten der Stiftung

„Düsseldorfer Kinderträume“

15:20 Uhr 4. Rennen: Engel & Völkers Commercial Preis

Nach der Siegerehrung: Rennbahnführung, Start am Meeting Point / Haupteingang

15:50 Uhr 5. Rennen: Preis der Holschbach Immobilien Gruppe

16:25 Uhr 6. Rennen: Großer Preis des Porsche Zentrum Düsseldorf

Nach der Siegerehrung: Rennbahnführung, Start am Meeting Point / Haupteingang

16:55 Uhr 7. Rennen: Engel & Völkers Residential Preis

17:30 Uhr 8. Rennen: Großer Preis von Engel & Völkers Düsseldorf

18:00 Uhr 9. Rennen: Preis der EVPM Property Management Düsseldorf

Im Anschluss: Verlosung Wettnieten-Tombola

