Willkommen auf dem virtuellen HANSA Messestand

Neuheiten, Produkthighlights und zukunftsweisende Lösungen

Auch in herausfordernden Zeiten gilt: HANSA ist für seine Partner da. Um wie gewohnt bestmögliche Unterstützung zu liefern und trotz ausfallender Fachmessen über Neuheiten im HANSA Sortiment zu informieren, geht der Armaturenhersteller jetzt neue Wege. So kann ab sofort eine virtuelle Tour über den HANSA Messestand unternommen werden – ohne Anmeldung, zielgruppengerecht aufbereitet und absolut virenfrei.



Als zuverlässiger Partner der Profis liegt HANSA die starke Zusammenarbeit mit dem Fachhandwerk besonders am Herzen. Aktuell wird branchenübergreifend Tag für Tag hart daran gearbeitet, eine sichere Zukunft zu gewährleisten. Um diese herausfordernden Zeiten gemeinsam zu meistern, bietet der Armaturenhersteller umfangreichen Support auf allen Ebenen. Dabei immer im Blick: die Information, Kommunikation und der Austausch mit seinen Partnern und Kunden. Neben stets aktuellen und zielgruppenspezifischen Presseinformationen, Endkunden relevanten News und Blog-Beiträgen sowie einer erfolgreichen Social-Media-Präsenz wird ab sofort auch eine virtuelle Tour über den HANSA Messestand angeboten.



Innovativ: Messe per Mausklick



Nachdem die IFH/Intherm in Nürnberg aufgrund der Umstände rund um das Coronavirus in diesem Jahr leider nicht stattfinden kann, geht HANSA einen alternativen, smarten Lösungsweg: Ab sofort können Interessierte online eine virtuelle Tour über den HANSA Messestand unternehmen. Dieser wurde originalgetreu auf Basis der Pläne für den IFH Messestand nachgebildet. Der Zugang erfolgt ohne Anmeldung direkt über den Service-Bereich der Unternehmens-Homepage www.hansa.com.



Hier können alle Produktneuheiten und Highlights – wie etwa die neuen Varianten der designstarken Armaturenserie HANSADESIGNO STYLE, das neue HANSAMICRA Duschsystem, die neuen Speziallösungen für den Health & Care Bereich sowie das umfangreiche Sortiment smarter, berührungsloser und bluetooth®-fähiger Armaturen – in 3D betrachtet werden. Die entsprechenden Broschüren stehen dabei als PDFs zum Download bereit.



Spezial-Touren für jede Zielgruppe



Für einen umfangreichen und zielgruppengerechten Rundum-Service werden drei verschiedene Entdeckertouren angeboten. Jede ist mit speziellen Hotspots ausgestattet, welche genau an die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe angepasst sind. So legt die Tour für SHK-Profis einen Schwerpunkt auf installationsrelevante Inhalte. Architekten und Planer bekommen Einblicke in moderne Designwelten und Privatkunden können sich Inspirationen für das Badezimmer zu Hause einholen. Zudem besteht die Möglichkeit, mit dem Vertrieb in Kontakt zu treten und einen Rückruf anzufordern. Für mehr Informationen rund um den virtuellen Messestand bietet HANSA am Dienstag, den 12. Mai ein Webinar auf der digitalen SHK Messe „messeQ“ an.



Gemeinsam können so neue Wege gegangen und Herausforderungen zu Chancen gemacht werden. HANSA blickt zuversichtlich in die Zukunft und freut sich auf alle Besucher auf dem virtuellen HANSA Messestand.



Die Bluetooth®-Wortmarke ist Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung ist für Hansa Armaturen GmbH lizenziert.



Weitere Informationen: www.hansa.com



https://stories.hansa.com/de/startseite

