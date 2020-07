Pressemitteilung BoxID: 808305 (DRK-Kreisverband Karlsruhe e.V.)

Dank Hausnotruf des DRK-Kreisverband Karlsruhe e. V. entspannt den Urlaub genießen

Für pflegende Angehörige bringt selbst der wohlverdiente Urlaub oft eine besondere Belastung mit sich: die Sorge um die Lieben zu Hause.



Wer ist da, wenn etwas passiert? Das Deutsche Rote Kreuz hat die passende Lösung für Sie: Die Hilfe per Knopfdruck kann auchnur für vier Wochen gebucht werden.



Das DRK bietet diese Möglichkeit bereits seit einigen Jahren an. Viele Angehörige nutzen es inzwischen regelmäßig, da das Urlaubspaket den Seniorinnen und Senioren Sicherheit 24 Stunden am Tag gewährleistet und dies auch während dem Urlaub. Somit sind die Seniorinnen und Senioren gut versorgt und die Angehörigen können entspannt in den Urlaub fahren. Die Senioren fühlen sich sicherer, denn im Ernstfall erhalten Sie sofort die notwendige Hilfe.



Der Hausnotruf funktioniert einfach und ist zuverlässig. In einem Ernstfall kann der Teilnehmer per Knopfdruck auf einen Handsender einen Notruf auslösen. Sofort ist der Kontakt zu einer 24-Stunden besetzten Notrufzentrale hergestellt. Umgehend werden die notwendigen Maßnahmen eingeleitet - auch wenn der Teilnehmer nicht auf die Sprechverbindung reagiert.



Die Notrufzentrale verständigt die Angehörigen, die von den Seniorinnen oder Senioren zuvor benannt worden sind. Situationsbedingt wird direkt der HNR-Hintergrunddienst oder der Rettungsdienst verständigt.



Die Pflegekassen beteiligen sich bei Vorlage einer Pflegestufe mit einem Zuschuss an dem Paket des Hausnotrufsystems. Aber auch ohne Pflegestufe kann das Urlaubspaket vom DRK-Kreisverband Karlsruhe e.V. gebucht werden. Der Preis bleibt dabei überschaubar und rechnet sich allein durch das gute Gefühl der Sicherheit.



Das Deutsche Rote Kreuz möchte mit dieser Aktion möglichst vielen pflegenden Angehörigen eine Alternative bieten, um die schönsten Wochen des Jahres auch richtig genießen zu können.



Darüber hinaus bietet das DRK ein weites Spektrum an Alltagshilfen und Serviceleistungen wie Essen auf Rädern und Hauswirtschaftliche Versorgung an.



Weiterführende Informationen finden Sie unter www.drk-karlsruhe.de oder wir beraten Sie gerne auch telefonisch unter: 07251/ 922 172.

