DRK-ServiceZeit: Wiederaufnahme des Regelbetriebes nach Corona-bedingter Schließung

Nach einer kurzen Pause aufgrund der Corona Pandemie konnte der Regelbetrieb der Abteilung der Hauswirtschaftlichen Versorgung, auch DRK-ServiceZeit genannt, ab dem 2. Juni wieder aufgenommen werden.



Die Pandemie stellt nach wie vor diverse Dienstleister, die in Privathaushalten arbeiten, vor große Herausforderungen. Insbesondere geht es dabei um den Schutz der Kunden und der Mitarbeitenden. Für den Gesundheitsschutz wurden hierbei entsprechende Maßnahmen getroffen: Es gelten die gängigen Vorschriften und Hygienemaßnahmen. Zusätzlich tragen alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits beim Betreten der Wohnung einen Mund-Nasen-Schutz, einen Schutzkittel und Einweghandschuhe. Während den Einsätzen finden die notwendigen Tätigkeiten möglichst ohne weitere Personen im Raum statt.



Hauswirtschaft betrifft jeden – unabhängig vom Geschlecht, Einkommen, Lebensverhältnissen, Wohlstand oder Wohnort. Sie schließt eine Lücke in der Versorgung älterer Menschen, die nur punktuell Unterstützung benötigen.



Das DRK bietet - ergänzend zur pflegerischen Versorgung von externen Dienstleister und zu seinen vielen ehrenamtlichen Angeboten - haushaltsnahe Dienstleistungen mit Servicequalität durch fest angestellte Mitarbeiter an. Vieles, was im Alltag zu Hause mit zunehmendem Alter oder bei Krankheit schwerer fällt und oft auch den Angehörigen zu viel wird, können wir für unsere Kunden flexibel übernehmen.



Das kann vielfältige Unterstützung bei der hauswirtschaftlichen Versorgung und der Bewältigung von sonstigen Alltagsanforderungen rund um den Haushalt sein, wie beispielsweise ergänzende Reinigungsarbeiten oder kleinere Besorgungen. Ziel ist es, den Menschen durch eine partnerschaftliche und wertschätzende Haltung gegenüber zu treten und dabei den Menschen Ihre Würde und Selbstbestimmtheit zu erhalten.



„Wir sind dankbar, dass wir unsere Kunden wieder unterstützen dürfen und Ihnen ein Stück Normalität im Corona-Alltag geben können.“, so die Abteilungsleiterin, Andrea Welker.



Um das Angebot einfach und bedarfsgerecht gestalten zu können, vereinbaren wir gemeinsam mit dem Kunden ein Zeitbudget, dabei legt der Kunde fest welche Tätigkeiten wir erledigen soll.



Weitere Informationen finden Sie unter www.drk-karlsruhe.de oder wir beraten Sie gerne telefonisch unter 07251/ 922 181.

