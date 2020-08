Pressemitteilung BoxID: 810152 (DrinkTanks)

DrinkTanks bringt isolierte Edelstahl-Growler für Craft Beer, Kombucha, Schorle, Schaumweine & Co. nach Europa

Kohlensäurehaltige Getränke kühl und frisch halten

Die US-Firma DrinkTanks belebt mit seinen Growlern (eine Art „Krug“ aus rostfreiem Edelstahl mit Vakuum-Isolierung) eine alte europäische Tradition wieder: Die Gründer des Unternehmens aus dem Outdoor-Eldorado Bend (Oregon) stießen auf ihren Reisen in europäische Bergregionen auf die „gute alte Tradition“, Bier direkt in der Brauerei abzuzapfen und in speziellen Krügen mit nach Hause zu nehmen. Was hier in Europa mittlerweile nahezu ausgestorben ist, erlebt in den USA, speziell in Oregon, dank der Vielzahl innovativer Mikrobrauereien eine wahre Renaissance. Aber auch Outdoor- und Alpinfans sind schnell auf den Geschmack gekommen und haben die DrinkTanks Growler zu ihren Lieblingsbegleitern auserkoren. Denn nicht nur die Isolationsfähigkeit, sondern auch die Robustheit sind optimal für Touren in der Wildnis, beim Glamping/Camping, am Strand, für Kinder oder beim Urban Adventure geeignet. Mit den DrinkTanks Growlern bleiben Getränke nicht nur bis zu 24 Stunden kühl bzw. warm, sondern die als Zubehör erhältlichen Keg Caps mit CO²-Kartusche sorgen dafür, dass auch die Kohlensäure nicht verloren geht. So garantieren die DrinkTanks Growler ein unvergleichlich sprudelndes Frischeerlebnis – speziell Freunde von Craft Beer wissen das zu schätzen. Ab sofort sind die Growler in Europa unter www.drinktanks.eu erhältlich.



Ein kühles Bier wie frisch gezapft in freier Natur genießen



Oregon ist nicht nur Epizentrum des Outdoor-Sports, sondern auch der privaten Mikro-Brauereien. DrinkTanks schafft es auf formschöne Weise, beide Welten miteinander zu vereinen. Zahlreiche Alpinisten und Outdoor-Enthusiasten träumten schon lange davon, sich auf dem Gipfel nach einem anstrengenden Trail mit einem Schluck frisch gezapftem, gekühltem Bier oder einem kohlensäurehaltigen Getränk zu belohnen. Den Tüftlern von DrinkTanks ist es gelungen, robuste und gut isolierte Growler in verschiedenen Größen zu entwickeln, die robust genug für harte Alpintouren sind und gleichzeitig Getränke 24 Stunden kühl oder 12 Stunden warm halten. Für die Growler aus doppelwandigem rostfreiem Stahl mit Vakuum-Isolierung ist zusätzlich die sogenannte Keg Cap® mit CO²-Kartusche erhältlich, um den Kohlesäuregehalt zu konservieren und Druck für das Zapfen zu erzeugen. So kann jetzt auch mit einem Glas perlendem Champagner am Gipfelkreuz angestoßen werden. Die Growler von DrinkTanks sind zudem perfekt für Camping, Urban Adventure oder Picknick geeignet. Freunde der gepflegten Craft-Biere zapfen mit ihrem Growler direkt bei ihrer Lieblingsbrauerei Bier, um es zu Hause lange frisch und gut gekühlt genießen zu können.



Erhältlich in drei Größen und diversen Farben – auch als Sondereditionen mit eigenem Logo



Die DrinkTanks Growler sind in drei Größen (32oz, 64oz und 128oz) in diversen Farben erhältlich. Die UVP liegt bei 59,95 EUR, 79,95 EUR und 129,95 EUR. Der Travel Keg, der Classic 64oz Growler mit Keg Cap Aufsatz, ist in den Farben Slate und Storm für einen UVP von 129,95 EUR erhältlich. Brauereien, Gastronomiebetrieben und Unternehmen können ihr eigenes Logo mittels Lasergravur auf die Growler bringen lassen. Die Gravur kann direkt von DrinkTanks oder Drittanbietern übernommen werden (Preise auf Anfrage). Dazu passende Becher inkl. Deckel in 16oz Größe liegen bei einer UVP von 29,95 EUR.



Mit dem Keg Cap Kit immer frisch und sprudelnd



Die von DrinkTanks entwickelte Keg Cap verwandelt den Classic 64oz Growler, als auch den Juggernaut 128oz Growler in ein tragbares Mini-Fass. Die Frische des Biers wird im Growler durch das Hinzufügen von CO² konserviert, Bier lässt sich aus dem Growler zapfen, ohne ihn öffnen zu müssen. Die Keg Caps sind inkl. CO2 Kartusche für 59,95 EUR erhältlich.



Produktmerkmale:





Doppelwandige Vakuum-Isolation verhindert Kondensation und hält die Temperatur konstant

Growler halten 24 Stunden kalt oder 12 Stunden warm

Absolut geschmacksneutraler 18/8 Rostfreier Edelstahl

Spülmaschinenfest

Lebenslange Garantie

Maße:



32oz: H: 23,4cm, Durchmesser oben: 6,9cm,

Durchmesser Grundfläche: 11,6cm

64oz: H: 28,4cm, Durchmesser oben: 6,9cm,

Durchmesser Grundfläche: 11,6cm

128oz: H: 36cm, Durchmesser oben: 6,9cm,

Durchmesser Grundfläche: 14,5cm

16oz Becher: H: 14,7cm, Durchmesser oben: 8,3cm,

Durchmesser Grundfläche: 6,1cm





Gewicht:



32oz: 0,78Kg

64oz: 1,1 Kg

128oz: 1,7Kg

16oz Becher: 0,24Kg







Volumen:



32oz: 946ml

64oz: 1,9l

128oz: 3,8l

16oz: Becher: 473ml









