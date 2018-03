paket bei vielen Drillisch Online Marken

Die kürzlich präsentierten Flaggschiffe Huawei P20 und Huawei P20 Pro sind ab sofort bei mehreren Marken der Drillisch Online AG bestellbar. Beide Geräte stehen zusammen mit LTE-Tarifen zu attraktiven Konditionen bereit. Wer sich schnell entscheidet und schon jetzt vorbestellt, profitiert zusätzlich von einem Aktionspaket mit hochwertigen Bose-Kopfhörern.



Pre-Sales Aktion: Schnellentschlossene, die bis zum Vermarktungsstart am 06.04.2018 ein Huawei P20 bestellen, erhalten zusätzlich einen Bose On-Ear-Wireless Kopfhörer im Wert von 199,95 gratis. Wer sich im genannten Zeitraum für das Huawei P20 Pro entscheidet, bekommt den Kopfhörer Bose QuietComfort 35 Wireless im Gegenwert von 379,95 Euro dazu. Um an der Aktion teilzunehmen, ist nach erfolgreicher Bestellung eine Registrierung unter https://consumer.huawei.com/de/promotions/ erforderlich. Die Aktion gilt nur, solange der Vorrat reicht.



Ausgewählte Bundles: Bei smartmobil.de steht das Huawei P20 zusammen mit dem Tarif LTE Pro für 31,99 Euro monatlich für 1 Euro Einmalzahlung bereit. Im Tarif sind neben einer Allnet-Flat für Telefonie und SMS 5 GB Datenvolumen enthalten, die mit LTE-Geschwindigkeit abgerufen werden können. Für 39,99 Euro pro Monat ist das P20 Pro in gleicher Kombination zu haben. Die einmalige Zuzahlung beläuft sich hier ebenfalls auf 1 Euro. Zudem sind die beiden Flaggschiffe auch bei weiteren Marken der Drillisch Online AG zu günstigen Konditionen verfügbar.



Geräte-Highlights: Beide Smartphones verfügen über schnelle Achtkernprozessoren und hochauflösende Displays. Die leistungsstarken Kameras des renommierten Herstellers Leica sorgen dank ihrer großen Blende auch bei weniger guten Lichtverhältnissen für perfekte Fotos. Beim größeren P20 Pro ermöglicht die neuartige Triple-Kamera zudem eine Bildauflösung von bis zu 40 Megapixeln. Ein großer Arbeitsspeicher und Akku runden Huaweis neue Flaggschiffe ab.



Weitere Informationen und Bestellmöglichkeit unter www.smartmobil.de sowie weiteren Marken der Drillisch Online AG.

Drillisch Online AG

Die Drillisch Online AG ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der 1&1 Drillisch AG, einem in Deutschland tätigen Mobile Virtual Network Operator (MVNO). Als innovativer Anbieter von Tarifen für Sprach- und Datenkommunikation setzt Drillisch regelmäßig neue Impulse am deutschen Mobilfunkmarkt. Drillisch gestaltet als virtueller Netzbetreiber flexible Angebote nach eigenen Produktvorstellungen auf Basis von standardisierten und entbündelten Vorleistungen der Netzbetreiber Telefónica Germany GmbH & Co. OHG und Vodafone GmbH. Zur Drillisch Online AG gehören die Marken smartmobil.de, yourfone, sim.de, DeutschlandSIM, PremiumSIM, winSIM, simply, maXXim, helloMobil, McSIM, discoTEL, discoPLUS, discoSURF, Phonex sowie eteleon und M2M-mobil.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren