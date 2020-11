Der Winter kehrt langsam ein und Weihnachten steht auch schon wieder vor der Tür. Damit beginnt die alljährliche Suche nach einem geeigneten Geschenk für die Liebsten – oder für sich selbst. Dr. Ute Schick Kosmetik hat dafür genau die passenden Produkte für die kalte Jahreszeit und die ungemütlichen Temperaturen. Die feuchtigkeitsspendenden und individuellen Hautcremes sind die optimalen Beautyhelfer für die trockene Haut im Winter.



Individuelle Pflege in der Winterzeit: Cremes für beanspruchte Haut



Individuelle Geschenke sind im Trend: Warum sich also nicht einfach mal selbst beschenken und verwöhnen? Die individuelle Hautpflegeserie von Dr. Ute Schick Kosmetik lässt dabei keine Wünsche offen. Die richtige Dosierung der Wirkstoffe ist entscheidend für die Wirksamkeit der Hautcreme. Aus diesem Grund beinhaltet die auf den persönlichen Hauttyp zugeschnittene Gesichtspflege von Dr. Ute Schick Kosmetik alle Wirkstoffe in genau der Konzentration, in der sie auch nachweislich wirken.



Gerade in der kalten Novemberluft braucht die Haut die richtige Pflege – der frische Wind im Freien und die trockene Heizungsluft zuhause oder im Büro machen der Haut zu schaffen. Falten und ein unangenehmes Spannungsgefühl sind die Folge. Mit der richtigen, wirkstoffreichen Pflege kann man den Fältchen aber den Kampf ansagen. Die Hautcremes von Dr. Ute Schick Kosmetik enthalten über 13 Aktivstoffe in der höchsten Konzentration: Altersflecken, Falten, Rötungen, trockene Haut und Schäden durch Umweltbelastungen gehören damit der Vergangenheit an.



Der Schutz der Hautbarriere ist im Winter wichtig. Daher ist in den Cremes von Dr. Ute Schick Kosmetik eine hohe Dosis an Ceramiden enthalten, ein hautidentisches Lipid, welches der Körper mit zunehmendem Alter nicht mehr ausreichend selbst produzieren kann. Durch die Aufnahme von Ceramiden wird die Haut regeneriert und mit Feuchtigkeit versorgt.



Und auch für Hauttypen, die zu Rötungen neigen oder unter Rosacea leiden, gibt es die passende Creme im Produktsortiment. Durch den Hauttyptest auf www.dr-ute-schick.com wird die richtige, individuelle Pflege für den jeweiligen Hauttyp bestimmt und das passende Produkt zusammengestellt – um der Haut auch im Winter ihr natürliches Strahlen zurückzugeben.



Ein Hauch von Wellness unter dem Weihnachtsbaum: Geschenkideen für die Liebsten



Natürlich kommt auch die beste Freundin oder der Partner nicht zu kurz: Egal ob Shampoo, Haartonic oder ein individuelles Wellness-Paket - der Shop auf www.dr-ute-schick.com lässt keine Wünsche offen.



Die Haarpflege-Produkte für Männer und Frauen bestechen durch eine ideale Wirkstoff-Kombination. Diese pflegt Haar und Kopfhaut optimal – die Haare fühlen sich deutlich gesünder, geschmeidiger und widerstandsfähiger an. Das Shampoo enthält außerdem Wirkstoffe, die das Haarwachstum unterstützen und die Kopfhaut pflegen.



Mit dem Haartonic für Frauen werden Haare und Kopfhaut nochmal mit einer Extra-Portion Pflege versorgt – und strapazierte Haare bekommen die Nährstoffe, die sie benötigen. Für durch und durch kräftiges, gesundes und glänzendes Haar.



Und auch für Männer gibt es das passende Produkt von Dr. Ute Schick Kosmetik: Das Männer-Haartonic stylt und pflegt die Haare von der Kopfhaut bis zur Spitze. Es hat eine optimale Wirkstoffzusammensetzung, welche für eine gesunde Kopfhaut und sichtbar gepflegtes, volles Haar sorgt.



Ob also als Geschenk für einen selbst, den Partner oder die beste Freundin: mit der Produktpalette von Dr. Ute Schick Kosmetik macht man dieses Weihnachten nichts falsch.

(lifePR) (