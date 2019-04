Pressemitteilung BoxID: 746524 (Dr. Theiss Naturwaren GmbH)

Schön mit der Zeit gehen

Neu: Hyaluron PharmaLIFT von medipharma cosmetics für anspruchsvolle Haut überzeugt mit spürbaren Sofort- und Langzeit-Effekten



glättet Falten mit Hyaluron und einem Lifting-Komplex in Pharma-Qualität

Oxy-Activ-Komplex unterstützt die Sauerstoffaufnahme der Haut, belebt sie und schenkt ihr neue Vitalität

kann lichtbedingter Hautalterung mit hohem UVA-/UVB-Schutz vorbeugen





Ab Anfang 40 ziehen die Abbauprozesse im Tempo an. Die Haut hat z.B. rund 20 Prozent weniger Talgdrüsen als noch mit 30. Deshalb wird sie immer trockener und verliert an Elastizität. Die Zellteilungsrate verlangsamt sich, Sauerstoffaufnahme und Nährstoffversorgung der Haut gehen zurück. Spannkraft und Elastizität lassen nach. Die Nasolabialfurchen verschärfen sich, genauso wie die Mimikfalten auf der Stirn und rund um die Augen. UV-Strahlung begünstigt den Prozess der vorzeitigen, lichtbedingten Hautalterung. Das wissenschaftliche Team von medipharma cosmetics kennt die Faktoren, die den Alterungsprozess maßgeblich steuern und hat eine wirkungsvolle Gegenstrategie entwickelt: Hyaluron PharmaLIFT gibt anspruchsvoller Haut, was sie braucht, um länger jünger auszusehen: Mehr Feuchtigkeit, mehr Energie und mehr Schutz!



Das Älterwerden wird immer mehr zur Gefühlssache. Denn je älter wir werden, desto mehr klafft die Schere zwischen realem und empfundenem Alter auseinander. In Umfragen hat das Hamburger Trendbüro festgestellt, dass sich Frauen zwischen 40 und 50 bis zu elf Jahre jünger fühlen als sie tatsächlich sind. Und entsprechend „frisch“ möchten sie natürlich auch aussehen. Kein Wunder, dass die Anforderungen an eine Anti-Aging-Pflege steigen!



Mehr Feuchtigkeit, Straffheit und Elastizität



Im Kern von Hyaluron PharmaLIFT wirkt – wie in allen Produkten der erfolgreichen medipharma cosmetics Hyaluron-Serie, pharmazeutische Hyaluronsäure von hoher Qualität. Die in einem aufwändigen Filtrationsverfahren aufgereinigte Substanz ist hoch effektiv und besonders gut verträglich. Sie bindet das 6000-fache ihres Eigengewichts an Wasser, bildet so regelrechte Feuchtigkeitskissen, die Fältchen reduzieren und die Haut spürbar glätten. Es gibt sie in unterschiedlichen molekularen Strukturen: In Hyaluron PharmaLIFT TAG und Hyaluron PharmaLIFT NACHT sichert langkettige Hyaluronsäure die Feuchtigkeitsversorgung auf der Hautoberfläche, während kurzkettige Hyaluronsäure Feuchtigkeit in der Haut bindet und Fältchen von innen aufpolstert. Als weiterer Highlight-Wirkstoff strafft ein Lifting-Komplex, bestehend aus einem natürlichen Polysaccharid in Pharma-Qualität, die Gesichtskontur: Das Zuckermolekül legt sich als leichter, unsichtbarer Film über Gesicht und Hals, dehnt sich aus und „liftet“ die Haut mit Sofort-Effekt. Falten sind gemildert, die Haut wirkt elastisch und gewinnt Spannkraft.



Mehr Sauerstoff für eine energievolle Ausstrahlung



Sauerstoff unterstützt die Hauterneuerung, kurbelt die Zellteilung an und verbessert das Hautbild. Mit der Zeit nimmt die Fähigkeit der Haut, genügend O2 aufzunehmen, ab. Der Hautstoffwechsel ermüdet, der Teint wirkt energielos und fahl. Der Oxy-Activ-Komplex in Hyaluron PharmaLIFT TAG und Hyaluron PharmaLIFT NACHT verbessert die Sauerstoffaufnahme durch eine Zufuhr von Mineralien und Elektrolyten. Somit wird Falten vorgebeugt und der Teint erscheint frischer und vitaler.



Mehr Schutz vor lichtbedingten Hautschäden



Die UV-Strahlung ist der Hauptgrund für frühzeitige Hautalterung. Die Haut vergisst nichts. Jeder Sonnenstrahl hinterlässt Spuren und erhöht das Risiko lichtbedingter Langzeitschäden. Dabei lauern die aggressiven UV-Strahlen nicht nur am Strand, in den Bergen, im und auf dem Wasser, sondern überall: beim Outdoor-Sport und bei der Gartenarbeit genauso wie beim Stadtbummel oder beim Mitklettern auf dem Kinderspielplatz. Auf einer Parkbank, die im Schatten steht, erreichen noch 50 Prozent der Strahlen die Haut und eine geschlossene Wolkendecke lässt sogar bis zu 90 Prozent der UV-Strahlung durch. Während das energiereiche UVB-Licht die Haut in zu hohen Dosen sofort verbrennt und schädigt, hinterlässt UVA-Licht zunächst keine sichtbaren Spuren. Es kann aber durch alle Hautschichten bis ins Bindegewebe vordringen und langfristig zu Elastizitätsverlust und Faltenbildung führen. Obwohl die Strahlungsenergie der UVA-Strahlen geringer ist als die der UVB-Strahlen, sind wir ihnen 30- bis 50-mal stärker ausgesetzt. Sie sind während der gesamten Tageslichtdauer und das ganze Jahr über mit mehr oder weniger gleichbleibender Intensität vorhanden und können selbst Glasscheiben und Autofenster durchdringen. Hyaluron PharmaLIFT TAG LSF 30 und LSF 50 schützt anspruchsvolle Haut an 365 Tagen im Jahr – mit einem Lichtschutzfiltersystem, das nach hohen dermatologischen Standards entwickelt wurde. Trotz der hohen Lichtschutzfaktoren sind die Texturen erstaunlich leicht und lassen sich mühelos auftragen: LSF 30 schützt helle und empfindliche Haut, LSF 50 begleitet sehr helle, besonders lichtempfindliche Haut – jeden Tag! Hyaluron PharmaLIFT: Die anspruchsvolle Anti-Aging Pflege für straffere, strahlende und jünger aussehende Haut.



Hyaluron PharmaLIFT TAG LSF 30

50 ml

AVP 24,95 Euro

PZN 15266956



- schützt helle, empfindliche Haut mit hohem LSF vor Lichtschäden

- mit Hyaluron und einem Lifting-Komplex in Pharma- Qualität

- spendet intensiv Feuchtigkeit, reduziert Falten, strafft die Haut

- pflegt intensiv

- mit Oxy-Activ-Komplex für eine verbesserte Sauerstoffaufnahme der Haut

- ohne Parabene

- dermatologisch geprüft



Anwendung: Täglich morgens auf die gereinigte Haut von Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen.



Hyaluron PharmaLIFT TAG LSF 50

50 ml

AVP 29,95 Euro

PZN 15266962



- schützt sehr helle, empfindliche Haut mit sehr hohem LSF vor Lichtschäden

- mit Hyaluron und einem Lifting-Komplex in Pharma-Qualität

- spendet intensiv Feuchtigkeit, reduziert Falten, strafft die Haut

- pflegt intensiv

- mit Oxy-Activ-Komplex für eine verbesserte Sauerstoffaufnahme der Haut

- ohne Parabene

- dermatologisch geprüft



Anwendung: Täglich morgens auf die gereinigte Haut von Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen.



Hyaluron PharmaLIFT NACHT

50 ml

AVP 24,95 Euro

PZN 15266933



- mit Hyaluron und Lifting-Komplex in Pharma-Qualität

- spendet intensiv Feuchtigkeit, reduziert Falten, strafft

- regeneriert die Haut über Nacht mit Vitamin E

- pflegt intensiv, hinterlässt ein seidiges Hautgefühl

- mit Oxy-Activ-Komplex für eine verbesserte Sauerstoffaufnahme der Haut

- ohne Parabene

- dermatologisch geprüft



Anwendung: Täglich abends auf die gereinigte Haut von Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen.

