Dr. med. Bernt-Dieter Huismans, geboren 1938, blickt auf über 40 Jahre Erfahrung am Patienten zurück. Angefangen hat er als hausärztlicher Internist in eigener Praxis in Crailsheim. Weitere Erfahrungen konnte er in einer siebenjährigen Tätigkeit in einer Spezialklinik für chronische Infektionen sammeln. Als Internist hatte Huismans vermehrt mit Patienten zu tun, die an chronischen Krankheiten leiden. Des Öfteren waren viele Organe betroffen und auch Mikroben, Parasiten und Gifte (Toxine) waren beteiligt. Es folgten 30 Veröffentlichungen zu chronischen Infektionen unter http://www.xerlebnishaft.de/veroeffentlichungen.pdf und mehrere wissenschaftliche Nachschlagewerke als Buch.



Im aktuellen Nachschlagewerkt „Das Endomikrobiom. Diagnostik und Therapie bei Früherkennung von mikrobiellen und parasitären Ursachen von Demenz, Alzheimer, Parkinson, Multipler Sklerose und Amyotropher Lateralsklerose“ beschreibt Huismans das Spektrum der möglichen Ursachen, die Risikofaktoren und Kontraindikationen der Behandlung. Außerdem zu finden sind die biologischen Grundlagen bei chronischen Multisystem-Krankheiten sowie die Schwierigkeiten der Diagnostik und Therapie werden ausführlich dargestellt. Auch findet der Leser eine Anleitung zur Diagnostik und Therapie der oben genannten Krankheiten für den Fall, dass Mikroben und oder Parasiten als Krankheitsursache infrage kommen. Das Werk ist erhältlich unter der ISBN 978-3-9822551-0-1. „Für die Diagnosen der oben genannten Krankheitsbilder stehen bis heute keine speziellen Krankheitsmarker zur Verfügung, die einen Krankheitsnachweis ermöglichen. Bei den Bezeichnungen Demenz, Alzheimer, Parkinson, Multipler Sklerose und Amyotropher Lateralsklerose (ALS) werden ausschließlich Symptome beschrieben“, sagt Huismans.



„Symptombeschreibende Diagnosen gehören zu den Cavete Diagnosen – sprich Verlegenheitsdiagnosen. Deshalb muss nach der eigentlichen Ursache geforscht werden.“



Mikroben



Mikroben sind Kleinstlebewesen, sprich mikroskopisch kleine Organismen, die aus einzelnen Zellen oder Zellaggregaten bestehen. Zu den Mikroben gehören Viren, Bakterien, ein großer Teil der Pilze - einschließlich der Hefen - viele Algen und die Protozoen (Einzeller).



Parasiten



Parasiten sind mögliche Überträger von Krankheitserregern, ohne dass sie dabei selbst erkranken. Den Menschen befallende Parasiten werden in drei Gruppen unterteilt: Einzeller (Protozoen), Würmer (Helminthen), Gliederfüßler (Arthropoden). Auch wird unterschieden, ob sich der Parasit außerhalb (Ektoparasiten, z.B. Läuse) oder innerhalb (Endoparasiten, z.B. Würmer) des menschlichen Körpers befindet.

