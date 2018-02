Einzigartiger Immun-Triplex mobilisiert die Immunkraft

Winterzeit ist Grippezeit – im vergangenen Jahr verlief die „echte Grippe“ (Influenza) in Deutschland besonders heftig. 3,4 Millionen Menschen waren wegen der Erkrankung zumindest zeitweise arbeitsunfähig, 30.000 mussten stationär behandelt werden, 723 Menschen starben an der Grippe1. Die aktuelle Grippesaison verläuft bisher nicht ganz so dramatisch, aber auch 2017 / 2018 sollte die Virusinfektion ernst genommen werden. Laut Robert-Koch Institut erkrankten bis jetzt knapp 4.000 Patienten, elf davon starben. Und die Saison hat gerade erst begonnen. Das Problem dieses Jahr: Der hauptsächlich von den Krankenkassen übernommene Dreifach-Impfstoff wirkt gegen den aggressivsten Erreger (Influenza B-Viren aus der Yamagata-Linie) aus 2017/2018 nicht, sondern nur die wesentlich teurere Vierfach-Influenzaimpfung2. Daher ist gerade dieses Jahr ein intaktes Immunsystem wichtig.



Angriff auf das Immunsystem

Die echte Grippe wird durch Tröpfcheninfektion, aber auch teilweise durch Schmier- und Kontaktinfektion übertragen. Bei einer Tröpfcheninfektion werden Erreger, die zum Beispiel beim Niesen ausgeschieden werden, durch die Luft transportiert und von anderen Menschen aufgenommen. Von einer Schmier- bzw. Kontaktinfektion spricht man, wenn die Weitergabe der Erreger durch direkten Kontakt mit infizierten Gegenständen, wie zum Beispiel Türklinken, oder von Mensch zu Mensch erfolgt. Was passiert eigentlich mit dem Immunsystem, wenn ein Grippevirus über den Atemtrakt in den Körper gelangt ist? Im ersten Schritt dringen die Viren in die Zelle ein, wo sie sich vermehren und anschließend im zweiten Schritt die Zelle zerstören. Die Folge: ein Vielfaches der ursprünglichen Virenkonzentration wird durch diesen Vorgang im Körper freigesetzt. Das Immunsystem begegnet dieser Infektion mit verschiedenen Abwehrreaktionen: Spezielle Eiweiße und Antiköper besetzen die Viren und verhindern so deren Eindringen in die Wirtszelle. Diese besetzten Viren können unschädlich gemacht werden. Bereits von Viren befallene Wirtszellen geben Botenstoffe an ihre Nachbarzellen ab, wodurch eine weitere Vermehrung der Viren gehemmt und verlangsamt wird. Die freigesetzten Botenstoffe locken außerdem spezielle Immunzellen an, die die virusbefallenen Zellen zerstören und damit verhindern, dass weitere Viren in ihnen hergestellt werden können. Das Immunsystem funktioniert jedoch nicht immer reibungslos – gerade in Stresszeiten, bei akuten oder chronischen Erkrankungen und bei älteren Menschen ist das körpereigene Abwehrsystem häufig geschwächt. Umso wichtiger ist es also, es aktiv zu unterstützen.



Patentierter Algen-Extrakt unterstützt eine gesunde Immunantwort

Herkömmliche Immunpräparate, die meist nur Vitamine und Mineralstoffe enthalten, kurbeln kurzfristig das Immunsystem an, sodass man sich fitter fühlt als man in Wirklichkeit ist. Ihre Wirksamkeit ist allerdings nicht eindeutig belegt. Klassische Erkältungsmittel, wie Nasensprays oder Schmerzmittel, hingegen unterdrücken lediglich die Symptome des Infekts. Die Folge: Beim nächsten Infekt ist das Immunsystem nicht aktiv genug, um sich gegen die Krankheitserreger zu wehren. Daher ist es höchste Zeit das Immunsystem aktiv zu mobilisieren, um den Erregern keine Chance auf einen erneuten Angriff zu geben. Denn Angriff ist die beste Verteidigung!

immunLoges® trainiert gezielt die Immunaktivität: Das im Präparat enthaltene Immulina®, ein patentierter Extrakt aus der Spirulina-Alge, imitiert eine mikrobenreiche Umgebung: Die Struktur von Immulina® ist der Oberfläche unerwünschter Erreger sehr ähnlich. Als Reaktion wird die Immunkraft mobilisiert. Und damit nicht genug: Laborversuche zeigen, dass der Algen-Extrakt die Symptome einer H1N1-Infektion (eine Variante des Grippevirus) mildern und vor der Infektion schützen kann3.



Beta-Glucane und Mikronährstoffe reduzieren Erkältungsperioden

immunLoges® enthält zudem hochreine Beta-Glucane sowie die Basis-Nährstoffe Vitamin C, D, Selen und Zink, die den Immulina®-Effekt optimal unterstützen. Während durch Immulina® die Immunantwort kurzfristig unterstützt wird, sorgen die Beta-Glucane aus dem Hiratake-Pilz für eine langfristige Unterstützung. Durch ihre Einnahme kann die Anzahl von Erkältungsepisoden deutlich reduziert und die körperliche Abwehr gestärkt werden4. Außerdem verbessern Beta-Glucane deutlich die Symptome von Infektionen der oberen Atemwege sowie das Wohlbefinden5.

immunLoges® ist sehr gut verträglich und als Saft schon für Kinder ab einem Jahr geeignet. Beide Darreichungsformen, Kapseln und Saft, sind rezeptfrei und nur in der Apotheke erhältlich. Die Kapseln werden in Packungsgrößen mit 20, 60 oder 120 Kapseln angeboten, der Saft als 150 ml-Flasche.



