Alleskönner Hyaluron

Wenn Mediziner über Hyaluronsäure sprechen, denken viele zunächst einmal an Injektionen für vollere Lippen oder gegen Falten. Als Mittel im Kampf gegen Arthrosesymptome erlangte der Wirkstoff ebenso Bekanntheit. Was viele jedoch nicht wissen: Auch in der Zahnmedizin, speziell in der Therapie gegen Parodontitis, kommt dieses Mittel zum Einsatz. Parodontitis ist eine Entzündung des Zahnbettes, die sich aus einer nicht behandelten Zahnfleischentzündung, der sogenannten Gingivitis, entwickelt. Das Problem hierbei: In den meisten Fällen verläuft diese Erkrankung schleichend, das heißt, die Symptome treten oft erst in einem fortgeschrittenen Stadium auf. „Betroffene leiden in der Regel unter Rötungen und Schwellungen des Zahnfleisches und Zahnfleischblutungen. Zudem kann eine unbehandelte Parodontitiserkrankung einen Zahnfleischrückgang verursachen und zum Zahnverlust führen. Die Forschung belegt inzwischen zudem Zusammenhänge zu zahlreichen Allgemeinerkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall“, erklärt Dr. med. dent. Heidrun Hofmann, Zahnärztin und Inhaberin der Zahnarztpraxis Dr. Heidrun Hofmann.



Bakterien als Auslöser



Oft entsteht Parodontitis durch mangelnde Mundhygiene. Zähneputzen allein reicht als tägliche Pflegeroutine nicht aus, da sich die Zahnzwischenräume mit einer Zahnbürste nicht erreichen und säubern lassen. So entsteht mit der Zeit dort Zahnbelag. In dieser sogenannten Plaque sammeln sich Bakterien. Durch den Stoffwechsel bilden sie giftige Stoffe, die das Gewebe im Mund angreifen. „Der menschliche Körper reagiert dann mit einer Zahnfleischentzündung und das Zahnfleisch schwillt an. Die Entzündung führt dazu, dass sich das Zahnfleisch zu lösen beginnt. So entsteht ein winziger Spalt zwischen Zahn und Zahnfleisch, auch Zahnfleischtasche genannt“, weiß Dr. Hofmann. Mithilfe einer Sonde ermitteln Zahnärzte die Tiefe der Zahnfleischtaschen, um anschließend den parodontalen Screening-Index, kurz PSI, zu bestimmen. Dieser zeigt den Schweregrad einer Parodontitiserkrankung auf.



Plaqueentfernung im Fokus



Die Parodontitistherapie hat das Ziel, die Entzündung zu stoppen und dadurch das Gewebe des Zahnhalteapparats zu erhalten. Nur wenn dies gelingt, kann die Entzündung abklingen. Hierbei kommt neben konventionellen mechanischen Verfahren mit Hand-, Schall- und Ultraschallgeräten in manchen Fällen auch ein Laser zum Einsatz. Die Laserstrahlung schädigt Bakterien irreversibel und hilft so bei ihrer vollständigen Entfernung.



Zellregeneration dank Hyaluron



Ist die Parodontitis bereits in einem fortgeschrittenen Stadium, droht durch den Rückgang des Kieferknochens gegebenenfalls eine Zahnlockerung oder im schlimmsten Fall sogar der Zahnverlust. Um dem entgegenzuwirken, verwendet Dr. Hofmann Hyaluronsäure als einen Bestandteil der Parodontitistherapie. „Ich gebe das Hyaluron in die Zahnfleischtaschen, wo es aushärtet und den Zahn stabilisiert. Zusätzlich wirkt es antibakteriell und zellregenerierend“, erklärt die Zahnärztin. Durch die Regeneration der Zellen kann der Knochen in manchen Fällen bis zu 1,8 Millimeter nachwachsen. „So ersparen wir Patienten gegebenenfalls eine weitere Behandlung oder das Ziehen des Zahns. Der Regenerationsprozess nimmt in der Regel einige Monate in Anspruch“, erläutert Dr. Hofmann.



Nachsorge nicht vernachlässigen



Da Parodontitis chronisch ist, muss im Anschluss an die Behandlung alle drei Monate eine sorgfältige Nachsorge beim Zahnarzt erfolgen. „Um der Entstehung der Plaque vorzubeugen, sollte regelmäßig eine professionelle Zahnreinigung stattfinden. Zudem können Betroffene selbst vorsorgen, indem sie mithilfe von Zahnseide und Interdentalbürstchen die Zwischenräume gründlich reinigen und die Zähne mit einer elektronischen (Schall-)Zahnbürste putzen“, so Dr. Hofmann abschließend.



Weitere Informationen unter www.zahnarzt-marktindersdorf.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren