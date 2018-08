Für die ganze Familie: Dr. Becker Neurozentrum Niedersachsen lädt zum Tag der offenen Tür

Auf die Besucher/innen warten Klinikführungen, Vorträge und Mitmachaktionen. Für die jüngsten Gäste veranstaltet der Verein Kinderwelten parallel dazu ein großes Spielplatzfest.



Neuroreha ist ein spannendes Gebiet, auf dem es viel zu entdecken gibt. Aus diesem Grund veranstaltet das Bad Essener Dr. Becker Neurozentrum Niedersachsen am 19. August 2018 einen Tag der offenen Tür. Von 11.00 bis 17.00 Uhr dürfen sich Interessierte hier auf ein vielseitiges Rahmenprogramm freuen; auf die kleinen Besucher/innen wartet ein großes Spielplatzfest im Familienpark.



Exklusive Einblicke in den Reha-Alltag

Wie ist eine neurologische Rehabilitationsklinik ausgestattet? Wie und wo laufen die Therapien ab? Wie sieht der Alltag von neurologischen Rehabilitanden/innen in der Klinik aus? All diese Fragen beantworten die Mitarbeiter/innen den interessierten Besuchern/innen in stündlichen Klinikführungen, umfangreichen Vorträgen und mit Hilfe von vielseitigen Mitmachaktionen.



Es besteht unter anderem die Möglichkeit, die hauseigene Boulderwand selbst zu erklimmen, an einem simulierten Fahrsicherheitstraining teilzunehmen oder den eigenen Blutzucker und Blutdruck zu messen. Ein besonderes Highlight: Zu jeder vollen Stunde dürfen die Besucher/innen das hauseigene Vector Gait and Safety System ausprobieren – einen hochmodernen, robotgestützten Gangtrainer, den es deutschlandweit bislang in nur sehr wenigen Einrichtungen gibt.



Sommerfest im Familienpark

Ab 14 Uhr findet auf dem großen Spielplatz vor der Klinik das jährliche Sommerfest des Vereins Kinderwelten statt. Hier kommen auch die Jüngsten voll auf ihre Kosten. Bis 18.00 Uhr können sie sich beim Spiele-Parcours und Kistenklettern austoben, auf Eseln reiten, von der Muffin-Pyramide naschen und viele andere Aktionen erleben. Zudem werden weitere Speisen sowie Kaffee und Kuchen in Zusammenarbeit mit der Klinik angeboten.



Wo?

Dr. Becker Neurozentrum Niedersachsen

Am Freibad 5

49152 Bad Essen

Dr. Becker Klinikgesellschaft mbH & Co. KG

Das 2009 eröffnete Dr. Becker Neurozentrum Niedersachsen bietet, basierend auf den neuesten Erkenntnissen der Neurowissenschaft, Rehabilitation auf höchstem internationalen Niveau. Schwerpunktmäßig werden Patienten nach Schlaganfall oder Hirnblutung sowie mit Erkrankungen wie Parkinson oder Multipler Sklerose rehabilitiert. Seit der Eröffnung neuer Therapieflächen im Oktober 2016 stehen auf mehr als 1.500 Quadratmetern Einzelphysiotherapieräume, eine großzügige Medizinische Trainingstherapie (MTT), eine teilbare Multifunktionshalle mit Boulderwand und ein Bewegungsbad zur Verfügung. Zudem wurde ein HydroJet installiert. Die MTT weist, neben vielen Trainingsgeräten, auch einen Lokomotionsbereich, einen Bereich für funktionales Training und einen Kardio-Fitness-Bereich auf. In der Multifunktionshalle werden umfangreiche Gruppen-/Sporttherapien auch für anspruchsvolle Trainingsformen angeboten. Besonders erwähnenswert ist das in Deutschland bisher nur sehr wenig installierte Vector Gait & Safety System in einem Hallenteil für ein intensives Einzel-Gangtraining. Weitere Informationen unter www.dbkg.de/nzn



