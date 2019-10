Pressemitteilung BoxID: 770813 (Dr. Beate Jürgens - Spezialistin für Ästhetische Zahnheilkunde (DGÄZ))

Scheckübergabe: 9.200 Euro für Sterntaler und Flying Hope

Wenn einer etwas Gutes tut, lässt sich viel bewegen. Was vor sieben Jahren mit einer kleinen Aktion zugunsten des Düsseldorfer Pilotennetzwerks Flying Hope und einem Tombolarad auf dem Luegalleefest anfing, hat sich mittlerweile zu einer echten Charity-Aktion entwickelt. 2.100 Euro kamen beim letzten Luegalleefest zusammen. Diese Summe verdoppelten die beiden Oberkasseler Zahnärztinnen Beate Jürgens und Susanne Hörmann aus eigener Tasche auf 4.200 Euro. „Außerdem wollten wir in diesem Jahr gerne eine weitere Stiftung unterstützen und haben uns zusammen mit dem Praxisteam für die Düsseldorfer Sterntaler entschieden“, erklärt Beate Jürgens. Ein Engagement, das der Stiftung It`s for Kids so gut gefiel, dass es für Flying Hope und die Sterntaler je 2.500 Euro beisteuerte. „Das ist unglaublich. Damit haben wir die 7.000 Euro vom letzten Jahr getoppt“, freute sich Dr. Jürgens.



It`s for Kids-Vorstandsreferent Daniel Feigenbutz kam in die Praxis, um Barbara Drauz von Flying Hope einen Scheck von 5.000 Euro und Sterntaler-Gründerin Caroline Merz einen Scheck von 4.200 Euro zu überreichen. Flying Hope wird das Geld für das Chartern von Flugzeugen mit Druckkabine verwenden, mit denen lebensbedrohlich erkrankte Kinder zu einem Krankenhaus- oder Hospizaufenthalt geflogen werden.



Welches Projekt bei den Sterntalern unterstützt werden soll, war schnell entschieden: Das Erste Hilfeprojekt für Viertklässler. Hier schulen Feuerwehrmänner die Kinder in allen Parametern rund um die Erstversorgung. „Dieses Projekt, bei dem die Kinder lernen, wie man eine Wunde verbindet, einen Defibrillator einsetzt und welche Telefonnummern wichtig sind, bieten wir für alle Grundschulen an. Ein Anruf genügt“, betont Caroline Merz. Von der Spende wird Sterntaler die Feuerwehrtrainer und den Ankauf von Übungspuppen finanzieren.

