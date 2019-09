Pressemitteilung BoxID: 768882 (Dr. Babor GmbH & Co. KG)

Rose reloaded

ReVersive: das Pro Youth Treatment

Jeder Griff, jede Textur, jeder Wirkstoff in diesem Treatment ist eine Liebeserklärung an die Haut und zelebriert das Key Ingredient Rose. Und die Haut? Der sieht man die Liebe an. Nicht umsonst sagt man, Verliebtsein lässt die Haut wie von innen leuchten.



Welcome – to a brand new rose experience!



Zu Beginn des ReVersive Pro Youth Treatment entführen die BABOR Hautexperten mit einem Welcome-Ritual in eine Welt aus 1001 Rose. Bequem auf ein Oshibori, ein kleines Handtuch, gebettet, versprüht der ReVersive rose radiance intensifier, das Signature-Special zu diesem Treatment, zarten Rosenduft, während sie den Kopf sanft hin und her wiegen. Kühle Rosenquarze lösen in einer Massage verspannte Nackenmuskulatur. So entspannt beginnt die eigentliche Beauty-Behandlung. Der moussig-feine Cleansing Foam reinigt nicht nur, er enthält auch den Anti-OX Complex, der die hauteigenen Detox-Enzyme aktiviert, während Apfelwasser für eine bessere Wirkstoffaufnahme sorgt. Erfrischt von einem Sprühnebel des ReVersive rose radiance intensifiers spürt man förmlich kühlen Tau von Rosenblättern perlen. Der intensifier ist mehr als eine wohlige Erfrischung. Er enthält die gleiche Wirkstoff-Weltneuheit, die auch im ReVersive pro youth serum enthalten ist: ein Power-Peptid, das den Energielevel in den Hautzellen erhöht. Für den ultimativen Frische-Turbo. Die folgende Durchblutungsmaske kann ein wenig kribbeln, küsst die Haut wach und aktiviert den Stoffwechsel. Ein sanftes Fruchtsäurepeeling mit 10 % Fruchtsäuren löst sanft Hornschüppchen ohne mechanisch zu reizen und enthüllt zarteste Haut. Es wird mit dem Pinsel auf Gesicht, Hals und Dekolleté aufgetragen und wirkt 10 Minuten ein. Während dieser Einwirkzeit peelen die Hautexperten Arme und Hände mit einem Sugar Oil Peeling streichelzart. Wer nach dieser Cleansing-Zeremonie noch einen Extra-Boost möchte, wählt Ultraschall dazu. Die nicht zu spürenden Micromassage wirkt in allen Beauty-Relevanten Hauttiefen und ist ein echter Wirkstoffboost. Der Kick-Start in die Behandlung ist damit vollbracht.



Massage3



Drei Massagen sorgen in diese Behandlung für ultimatives Wohlbefinden. Mit einer Rosenquarz-Massage aktivieren die Hautexperten zunächst die Lymphe, um die Entstauung des Gewebes zu stimulieren. Es folgt ein weiterer Sprühnebel des Signature ReVersive rose radiance intensifiers bevor das Gewebe mit gekonnten Beautygriffen mit den Rosenquarzen intensiv stimuliert wird. Danach tragen die Hautexperten das ReVersive pro youth serum auf. Dank seiner präzisen Formulierung wirkt die Haut verjüngt und ihr wird ein inneres Leuchten entlockt. Mit einer speziellen Grifftechnik pressen die Hautexperten das Serum förmlich in die Haut hinein. Die ReVersive pro youth eye cream tragen sie anschließend auf die Augenpartie und auf den Mund auf. Sie wird ebenfalls mit den Rosenquarzen eingearbeitet. Die dritte Massage, die Lifting Touch, hat BABOR gemeinsam mit Physiotherapeuten entwickelt, um noch tiefere muskuläre Entspannung zu erreichen. Die Kombination aus ruhigen, fließenden Elementen und kraftvollen Griffen schafft eine angenehme Wechselwirkung für tiefste Entspannung. BABOR Lifting Touch stimuliert intensiv das Gewebe, steigert die Hautdurchblutung und unterstützt die Wirkung der Anti-Aging Produkte, indem die Massage die enthaltenen Aktivstoffe tief in die Haut penetrieren lässt. Gleichzeitig haben gezielte ableitende Massagegriffe einen entstauenden Effekt, da sie angestaute Flüssigkeiten abfließen lassen. Wieder werden Hände und Arme mit einbezogen, so dass die Entspannung ganzheitlich wird. In der Massage werden das ReVersive pro youth serum und die ReVersive pro youth cream rich in die Haut eingearbeitet und entfalten ihr ganzes Potential.



Gut betucht



Auch am Ende der Behandlung wartet ein Highlight: die Maskenzeremonie mit WOW-Effekt. Dazu tragen die Hautexperten die ReVersive pro youth overnight mask mit dem Pinsel auf Gesicht, Hals und Dekolleté auf. Über die Augenpartie legen sie zusätzlich die ReVersive pro youth foil eye mask, die ausschließlich in dieser Behandlung erhältlich ist. Der Rest des Gesichtes wird mit Gaze bedeckt, das intensiv mit dem ReVersive rose radiance intensifier durchfeuchtet wird. Während der Einwirkzeit lassen sanfte Rosenquarzstreichungen über Gesicht, Hals, Dekolleté und Kopfhaut die Zeit vergessen. Bevor die Maske abgenommen wird erfrischen die Hautexperten nochmals mit dem intensifier bevor sie die Gaze mit kreisenden Bewegungen abnehmen. Zurück bleibt ein frisches, leichtes Gefühl – und rosig zart gepflegte Haut.



Das Ergebnis hat BABOR getestet: 90% der Probandinnen hatten nach schon einer Behandlung ein glatteres Hautgefühl, 93% zudem einen strahlenderen Teint.*



Dauer ohne Ultraschall 90 Min, 160,00 Euro



Dauer mit Ultraschall 110 Min., 190,00 Euro



*30 Probandinnen im BABOR Center for Studies & Application im Alter von 25 – 60 Jahre

