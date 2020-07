Pressemitteilung BoxID: 809343 (Dr. Babor GmbH & Co. KG)

Give your hands in our hands!

BABOR Hand Care Edition

Richtig gut waschen, noch besser cremen! Das garantieren die drei limitierten Produkte der BABOR Hand Care Edition. Das Reinigungsöl, die Cream mit Prä- und Probiotika und das “on-the-go” Hygiene Duo sind die Must-Haves für die Handhygiene von heute. Denn die Alleskönner für “Happy Hands” bieten mehr: mehr Reinigung, mehr Pflege, mehr Schutz für die Hautbarriere. Deshalb sagen wir: Give your hands in our hands!



Das Nourishing Hand Wash Oil reinigt trockene und strapazierte Haut zuverlässig tiefenwirksam und pflegt sie dabei streichelzart. Die perfekte, fettlösliche Kombination aus Ölen und sanften Tensiden geben ein hygienisch sauberes Hautgefühl. Wertvolle Lipide aus Marula, Sheabutter, Mandel und Argan sorgen durch ihre rückfettende Wirkung schon während des Händewaschens für softe Hände. 200 ml; 19,90 Euro



Die Pre- & Probiotic Hand Cream stärkt dank Prä- und Probiotika das Mikrobiom der Haut, stellt so das natürliche Gleichgewicht der Haut wieder her und gleicht Feuchtigkeitsverluste aus. Phyosterole aus der Sabal-Palme regenerieren, während Panthenol intensiv beruhigt. Zusätzlich versorgen natürliche Öle die Haut, so dass sich die Hände wieder perfekt gepflegt zeigen können. Ein besonderer Beauty-Tipp: Die Creme ist auch ideal als Overnight-Handmaske geeignet. 100 ml; 19,90 Euro



Das Hand Hygiene Duo vereint effektives Reinigungsgel und Handcreme in einem praktischen Duo-Pack – optimal für unterwegs. Clever kombiniert: Das milde Gel mit dem Protective Shield Complex aus Pflanzen, wie Pfefferminze, Thymian, Kümmel, Rosmarin und Eucalyptus, reinigt die Hände fix und gründlich ganz ohne Wasser, Seife oder Handtuch. Die leichte und schnell einziehende Handcreme versorgt irritierte und strapazierte Haut anschließend durch essenzielle Fettsäuren des High Care Vitamin Complex aus Vitamin E, F und Provitamin B5. Pflegende Öle helfen, den Lipidschutzmantel der Haut wieder aufzubauen und unterstützen sie bei der Regeneration.



50 ml + 50 ml; 14,90 Euro

