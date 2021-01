Strahlend, schöne Haut ist das liebste Accessoire jedes Beauty-Lovers. Denn wer sich schön fühlt, strahlt das aus! Für alle Treatment-Fans, mit dem Wunsch nach glatter Haut, im Bereich der Augen-, Stirn- und Mundpartie, hat BABOR jetzt etwas Neues: die non-invasive Behandlung mit dem innovativen BABOR TECH SkinFirmor RF. Täglich belasten Umwelteinflüsse, freie Radikale und Faktoren wie Bildschirmarbeit und Stress die Haut. Das führt, gerade im empfindlichen Bereich der Augen und des Mundes, zu einem schnelleren Altern der Haut. Das Ergebnis sind Fältchen, dunkle Augenschatten und Schwellungen. Das Treatment schafft hier Abhilfe und glättet Fältchen im sensiblen Bereich der Augen, Lippen und Stirn im Nu!



Das BABOR TECH SkinFirmor RF Gerät kombiniert zukunftsweisende Erkenntnisse im Bereich der Radiofrequenz mit den neusten Innovationen der Hautforschung und überzeugt auf ganzer Linie! Für alle Nicht-Tech-Nerds: Radiofrequenz hat ihren Ursprung in der Medizin und gilt als Stimulanz für Zellerneuerung und Kollagensynthese. Im Treatment nutzt die Hautpflegeexpertin oder der Hautpflegeexperte ein besonderes Handstück mit einer Elektrode, die die freigesetzte Energie der Radiofrequenz in die Haut und so in die tiefliegenden Hautschichten bringt. Das erzeugt ein Schwingen der Wassermoleküle im Gewebe, wodurch sich die behandelte Zone kontrolliert auf maximal 41°C erwärmt. Das kurbelt die hauteigenen Regenerationsmechanismen an, fördert die Neubildung von Kollagen und Elastin, steigert die Mikrozirkulation und versorgt so das Gewebe optimal mit Nährstoffen sowie Sauerstoff. Dadurch erscheint die Haut im behandelten Areal fester und glatter. Es heißt also: Fältchen, dunkle Augenschatten und Schwellungen adé!



Die Behandlung eignet sich optimal für ein Treatment on-the-go, denn durch die schnelle Regenerationszeit der Haut, eignet sich die Mittagspause perfekt für einen Beauty-Break. Der Clou: die Behandlung kann auch in bestehende manuelle BABOR Treatments und ausgewählte apparative Behandlungen integriert werden. So können Beauty-Lover ihr liebstes Treatment um eine gezielte Behandlung des z.B.: Mund-, Augen- oder Stirnbereichs ergänzen. Worauf man sich in der SkinFirmor Behandlung freuen kann: mit abwechselnd kühlen und warmen Kompressen, nach der sanften Reinigung passend zum individuellen Hauttyp, startet das Treatment. Zweiter Step der Vorbereitung ist ein Peeling der Haut. Vorhang auf für den SkinFirmor RF: auf die zu behandelnden Augen-, Mund- und/oder Stirnpartien trägt die Hautpflegeexpertin oder der Hautpflegeexperte gleichmäßig das Glycerin Gel auf und schon startet die Radiofrequenz-Behandlung. Die Hautpflegeexpertin oder der Hautpflegeexperte wählt auf dem modernen Touch-Display das gewünschte Programm aus und beginnt, mit gleichmäßigen, kreisenden Bewegungen über den ausgewählten Bereich zu gleiten. Über das ausgewählte Programm sind Anwendungsdauer und Intensität bereits optimal eingestellt. Für ein optimales Ergebnis empfiehlt sich die Behandlung als Kur, 2x mal wöchentlich, mit insgesamt 6 Behandlungen innerhalb von 3 Wochen. Nach der Behandlung mit dem SkinFirmor RF setzt die Hautpflegeexpertin oder der Hautpflegeexperte das neue Highlight-Produkt des Treatments ein: das DOCTOR BABOR Repair Cellular Eye & Lip Serum. Wirksame Extrakte des Seidenbaumes Albizia Julibrissin unterstützen optimal die Wirkweise der Radiofrequenz zur weiteren Reduktion der Faltenintensität. Das Serum ist auch für die Anwendung zu Hause erhältlich und unterstützt das Behandlungsergebnis optimal. Nach dem lokal im Mund und Augenbereich aufzubringenden Serum arbeitet die Hautpflegeexpertin oder der Hautpflegeexperte ein an den Hautzustand angepasstes Wirkstoffkonzentrat in die übrige Haut ein. Für zusätzliche Entspannung sorgen die eigens für das Treatment konzipierte BABOR TECH Eye Sheet Mask sowie die Lip Sheet Mask. Sie durchfeuchten, entspannen und beruhigen die Haut im Mund und Augenbereich, mit einem angenehm kühlenden Effekt. Hyaluronsäure versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit und unterstützt die Feuchtigkeitsbindung der Haut. Die restliche Haut kann gleichzeitig mit einer Crememaske passend zum Hauttyp versorgt werden. Eine individuell abgestimmte Abschlusspflege, bestehend aus Augenpflege und Cream, rundet das Verwöhn-Programm ab. Das Ergebnis: eine frische, glatte und strahlende Augen-, Stirn- und Mundpartie.



BABOR TECH SkinFirmor RF Treatment,



Augenpartie, 20 Minuten, 35 Euro UVP*



Stirn- oder Mundpartie inkl. Nasolabialfalte, 12 Minuten, 23 Euro UVP*



DOCTOR BABOR Repair Cellular Eye & Lip Serum 15 ml, 39,90 Euro UVP



*Preise und Behandlungszeiten variieren, abhängig vom gewünschten Behandlungsbereich, Intensität und Behandlungsdauer, individuell abgestimmt mit der Hautpflegeexpertin oder dem Hauptpflegeexperten.

