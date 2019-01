02.01.19

Wenn die Temperaturen steigen entführt, uns der BABOR Frühjahr/Sommer Make-up Look 2019 mit Retro-Pastell-Tönen in die 50s. Ein Style, der sich perfekt in der Bar eines der hippen Art-déco Hotels am Ocean Drive von Miami Beach macht. Wer gerade keine Zeit hat mit dem Cadillac durch die Staaten zu cruisen, trägt ihn trendbewusst im Office genauso wie in der Freizeit. Denn der reduzierte, frische Look geht 24/7. Die Key Colours sind matte, smudgy Pastells mit hohem Schwarzanteil, Coral, Erdtöne und Washed Denim. Bronze und Glow setzen natürliche Akzente. Und das Beste: die modernen Konsistenzen sind super easy aufzutragen.



Der Look im Überblick



Pastell Colour Collection: Super praktisch – mit der Palette kann ein komplettes Make-up gestylt werden. Sie enthält vier Puder für die Augen, wovon zwei auch als Blush verwendet werden können, sowie zwei Lip Glosse. Ein Applikator ist zwar dabei, die Farben lassen sich aber auch mit den Fingern auf Augen, Wangen und Lippen tupfen. V.l.n.r.: light rose, mauve, terra, washed denim, glossy rose, holographic gloss light rose

7 gr, 31,90 Euro



Lip Colour Fluid: Die flüssigen Lip Stains sind long-lasting und verschmieren nicht. In drei schönen sommerlichen Tönen: 01 cosy rosy 02 pink candy 03 peachy pie;

6 ml: 23,90 Euro



Lip Colour Fluid: Die flüssigen Lip Stains sind long-lasting und verschmieren nicht. In drei schönen sommerlichen Tönen: 01 cosy rosy 02 pink candy 03 peachy pie;

6 ml: 23,90 Euro



Waterproof Mascara Volumizing&Lengthening: ideal für heiße Tage und den Strand: wasserfeste Mascara für Mega-Volumen in Schwarz.

13 ml; 24,90 Euro



Nail Colour: vier sommerliche Töne machen Lust auf Sonnenschein, Schirmchendrinks und Eis. 24 apricot, 25 raspberry, 26 sparking metal, 27 washed denim

7 ml; 6,50 Euro



Tipps für den Retro Pastell Look von



BABOR Make-up Expert Nathalie Fischer



Im Sommer geht es vor allem um strahlend-frische Haut. Für den perfekten Sommer Teint den Glow Stick Light on! über den Wangenknochen und Augenbrauen auftragen. Der Glow kann direkt mit dem Stick aufgetragen und dann mit dem integrierten Pinsel leicht verblendet werden. Die Wangenknochen selbst werden mit dem Ton „terra“ aus der Pastel Colour Collection betont. Dazu das Rouge einfach mit dem Finger auftupfen und leicht verreiben. Lebendigen Schimmer bekommt das Augen Make-up, wenn zunächst auch auf dem beweglichen Lid und unter den Brauen der Glow Stick mit dem Finger aufgetragen wird. Anschließend einfach wieder den terracottafarbenen Ton „terra“ darüber auftupfen und die Wimpern zweimal mit der Waterproof Mascara Volumizing&Lengthening tuschen. Sweet for my Sweet: verführerisch süß schimmern die Lippen mit dem Rosé Gloss aus der Pastel Colour Collection. Auf den Nägeln setzt Nail Colour in 24 apricot Akzente.

(lifePR) (