Der sechste Fall für Louisa Manu ist da!

Mit Mordsmäßig Versaut geht die Cosycrime- Reihe der Bestsellerautorin Saskia Louis weiter

Undercover im Altersheim – da kann nichts schiefgehen, oder? Die beliebte Cosy-Crime-Reihe um Louisa Manu von Bestsellerautorin Saskia Louis geht in die sechste Runde! Im Juli erscheinen bei dp DIGITAL PUBLISHERS unter den Imprints dp Verlag und dp audiobooks das E-Book sowie das Hörbuch.



Welche ihrer Protagonisten Saskia Louis am liebsten ist? „Oh, das ist schwierig,“ muss sie kurz überlegen, „aber ich würde wohl Louisa Manu sagen.“ Louis fühlt sich ihr mehr verbunden, als mit den meisten anderen Charakteren, die sie erschaffen hat. „Sie ist mir, glaube ich, am ähnlichsten, und deswegen fühle ich mehr mit ihr mit.“ Nun erscheint bereits der sechste Teil der Louisa-Manu-Reihe – lang ersehnt von ihrer Fangemeinde. Auch dieser Fall ist gewohnt humorvoll und unterhaltsam in einer herrlich chaotischen Geschichte verpackt. Die Leser erwarten großartige Dialoge und einen spannenden Fall zum Miträtseln. Dieser macht Mordsmäßig versaut zu einem absoluten Lesegenuss. Zum Inhalt: Louisa Manu ist merkwürdige Ereignisse gewohnt – doch als Trudi, ihre ehemalige Angestellte, behauptet, sie habe sich auf eine Leiche gesetzt, wirft das die ein oder andere Frage auf. Wieso ist sie in die Dampfsauna eines Altenheims eingebrochen, weshalb liegt dort eine blutige Leiche und warum überrascht Lou das kein bisschen? Die Senioren des Heims scheinen etwas zu verbergen. Grund genug für Trudi, undercover zu gehen und Louisa mit in ihre Ermittlungen zu zerren. Doch die hat ganz andere Probleme. Jemand hat unanständige Inhalte auf die Website von Louisas Blumengeschäft gestellt und Kommissar Rispo scheint ein paar Geheimnisse zu haben, die er nicht mit Lou teilen möchte. Noch nicht. Denn Louisa Manu wäre nicht Louisa Manu, wenn sie nicht jeder einzelnen nackten Tatsache auf den Grund gehen würde …



Nähere Informationen zur Autorin, ihren Werken und dem Verlag unter: www.digitalpublishers.de



