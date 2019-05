DORMERO Hotel AG

DORMERO wurde 2013 von Dr. Marcus Maximilian Wöhrl gegründet und ist dafür bekannt, überholte Muster aufzubrechen und sich darauf zu besinnen, was die Gäste wirklich wollen. Mit einem jungen Team, mit flachen Hierarchien und in einer unkonventionellen und kosmopolitischen Arbeitsatmosphäre. Das ambitionierte Ziel von DORMERO wurde frühzeitig erreicht: Bis 2020 mindestens 20 DORMERO Hotels in Deutschland aufzubauen. Nun heißt das fortführende Umsatzziel die 100 Millionen-Marke bis 2020 zu erreichen. DORMERO glaubt, ein ausgefallenes Hotel muss das Wesentliche perfektionieren, um persönliche Freiräume der Fantasie zu schaffen. Daher definiert sich die Marke über raffinierte Details und den Slogan "Stay fancy".



DORMERO betreibt derzeit 29 Hotels deutschlandweit und in der Schweiz,7 weitere Hotels sind unterschrieben. Hauptsitz der DORMERO Hotel AG ist Berlin.