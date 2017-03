Carsten Loth verlässt die DIM Deutsche Immobilien Management

Carsten Loth scheidet planmäßig und auf eigenen Wunsch zum 31. März 2017 als Geschäftsführer der DIM Deutsche Immobilien Management Berlin GmbH, einem Unternehmen der DIM Deutsche Immobilien Management, aus. Zur Unternehmensgruppe kam Loth im Jahr 2014 im Zuge der Fusion zwischen der DIM und der DOMIZIL Property Management GmbH. In den vergangenen drei Jahren hat er maßgeblich die Integration beider Unternehmen begleitet, die nun erfolgreich abgeschlossen ist.



Wolfgang Loeper, Vorstand der DIM Deutsche Immobilien Management: „Wir danken Carsten Loth für seine engagierte Arbeit, mit der er die positive Entwicklung der gesamten Unternehmensgruppe maßgeblich mit geprägt hat. Für die Zukunft wünschen wir ihm alles Gute." Die Geschäftsführung der Unternehmenstochter DIM Deutsche Immobilien Management Berlin GmbH besteht nunmehr aus Boris Drigalski und Wolfgang Loeper, der zugleich Vorstandsmitglied der DIM Deutsche Immobilien Management ist.



Die DIM Deutsche Immobilien Management ist seit 15 Jahren Spezialist für das Immobilienmanagement von Gewerbeimmobilien und dreimaliger Testsieger in der Asset-Klasse Wohnimmobilien des von Bell Management Consultants herausgegebenen Property Management Reports.

Die DIM Deutsche Immobilien Management ist in den Geschäftsbereichen Property Management, Portfoliooptimie-rung, Fondsmanagement und Vermietung tätig. Das Unternehmen wurde in den letzten drei Jahren von den Auftraggebern zum besten Property Manager für Wohnimmobilien gekürt. Das Immobilienmanagement-Unternehmen versteht sich als Spezialist für Wohnimmobilien, Wohneigentumsverwaltung und Gewerbeimmobilien. Die Unternehmen der DIM verwalten und managen in Deutschland mit rund 320 Mitarbeitern über 50.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten, 3.000.000 qm Gewerbefläche, 75 geschlossene Immobilienfonds und betreuen damit 15 Mrd. Assets under Management. Das Fondsmanagement betreibt das Unternehmen als Joint Venture gemeinsam mit der bundesweit tätigen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Roever Broenner Susat Mazars. Weitere Informationen finden Sie unter www.dim.ag.