Pressemitteilung BoxID: 789195 (Dominikanische Republik)

Erhöhte Flugkapazitäten für die Dominikanische Republik im Winter 2020-21

Gute Nachrichten für Urlaubreisende in die Dominikanische Republik. Das Tourist Board des Karibiklandes stellt die neuen Flugverbindungen im kommenden Winter vor:



TUIfly viermal wöchentlich ab Düsseldorf:



TUIfly fliegt nonstop ab November 2020 ab Düsseldorf nach Punta Cana und Puerto Plata. Mit einem neuentwickelten Bordprodukt wird die Boeing 787-8 ab dem 4. November 2020 ab Düsseldorf dreimal wöchentlich nach Punta Cana (Di, Do, Sa) und einmal wöchentlich nach Puerto Plata (Mi) fliegen. Die Verbindungen sind bereits in den Reservierungssystemen freigeschaltet. Dieses hochfrequente Programm ab Düsseldorf ermöglicht flexible Reisedauern für Urlauber. Die Boeing 787-8 Maschinen verfügen über insgesamt 300 Sitzplätze, 47 davon in der Premium Economy.



Auch Lufthansa hebt im Winter dreimal wöchentlich ab Düsseldorf nach Punta Cana ab (Mi, Fr, So). Damit können Urlauber an sechs Wochentagen auf direktem Wege ab der NRW-Landeshauptstadt Richtung Dominikanische Republik starten.



Condor mit insgesamt 10 Flügen ab Frankfurt und München (davon 1,5 Charter mit DER Touristik)



Der langjährige Partner Condor bleibt der Dominikanischen Republik auch nach Übernahme durch LOT im kommenden Winter treu. Punta Cana ist mit sechs wöchentlichen Flügen ab Frankfurt (Mo, Di, Do, Fr, Sa, So) und zwei wöchentlichen Flügen ab München (Mi, Sa) eines der wichtigsten Fernstrecken-Ziele der Airline im Winter 2020-21.



Zusätzlich legt die DER Touristik in Kooperation mit Condor jeweils ab Frankfurt sonntags einen Flug nach Puerto Plata sowie mittwochs einen Kombiflug nach Puerto Plata mit Santo Domingo (Santo Domingo im freien Verkauf) auf.



Damit erhöht sich die Anzahl der Direktflüge aus Deutschland in die Dominikanische Republik im kommenden Winter von 15 auf 17. Insbesondere Puerto Plata profitiert mit 2,5 wöchentlichen Flügen von dem erhöhten Angebot.



Petra Cruz, Europadirektorin des Tourist Boards in Frankfurt: „Wir sind sehr froh darüber, dass uns gelungen ist mit den Veranstaltern Co-Marketing Kooperationen abzuschließen um das Flugangebot in die Dominikanische Republik im kommenden Winter auf 17 Flüge auszubauen. Hierdurch erwarten wir einen deutlichen Anstieg der Besucherzahlen aus Deutschland im Vergleich zur laufenden Wintersaison.“

