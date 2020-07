Pressemitteilung BoxID: 809327 (Dominikanische Republik)

Dominikanische Republik setzt ab sofort auf negativen COVID-19-Test bei Einreise zum Schutz von Einheimischen und Reisenden

Ab dem 30. Juli sollen alle Einreisenden in die Dominikanische Republik einen negativen Covid-19-PCR-Test vorlegen. Ziel ist, die strengen Präventionsmaßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie im Land zu stärken und die Gesundheit von Einheimischen und Gästen zu gewährleisten.



Ab sofort werden alle Personen, die in die Dominikanische Republik einreisen, gebeten, ein negatives PCR-Testergebnis vorzuweisen. Der Test muss dabei innerhalb der letzten fünf Tage vor Abreise durchgeführt worden sein. Liegt das Ergebnis bei Ankunft nicht vor, kann die Durchführung eines Schnelltests durch das Regierungspersonal am Flughafen verlangt werden. Dieser soll durch einen Blutserologietest in weniger als 10 Minuten zuverlässige Ergebnisse liefern. Kinder unter fünf Jahren und Besatzungsmitglieder sind von der neuen Regelung ausgenommen.



Die Tourismusbranche des Landes ist bereit, sich der neuen, Covid-19-geschuldeten Normalität zu stellen und weiterhin außergewöhnliche Reiseerlebnisse anzubieten. Gleichzeitig soll eine Balance zwischen der Wiederöffnung des Tourismus und der Gesundheit von Bewohnern und Besuchern geschaffen werden. Nicht zuletzt dient die Maßnahme dazu, das Vertrauen tausender Touristen, die die Dominikanische Republik als Urlaubsziel wählen, zu stärken.



Seit dem 1. Juli ist Tourismus in der Dominikanischen Republik mit vorbeugenden Sicherheits- und Schutzmaßnahmen wieder möglich. Reisende können sich im DR Travel Ressource Center über die aktuellen Reisebedingungen und die Lage vor Ort informieren.

