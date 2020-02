Pressemitteilung BoxID: 787745 (Dominikanische Republik)

Dominikanische Republik holt Gold bei der IKA/Olympiade der Köche

Kochteam um Ana Lebrón siegt in der Kategorie "Individuelle Kochkunst"

Kulinarische Meisterleistung aus der Karibik: Bei der IKA/Olympiade der Köche 2020 in Stuttgart siegte die Dominikanische Republik in der Kategorie "Individuelle Kochkunst". Zusammen mit Patricia De Marchena und Laura Rizek vertrat Chefköchin Ana Lebrón das Land im gastronomischen Wettbewerb, an dem mehr als 2.000 Köche und Köchinnen aus über 50 Nationen teilnahmen.



Individueller Stil, die Kochtradition des eigenen Landes und das Können der einzelnen Teammitglieder standen im Kampf um die Medaillen im Vordergrund. Mit ihren außergewöhnlichen Haute-Cuisine Kreationen, bestehend aus vier Fingerfood-Gerichten und einem Fünf-Gänge-Menü auf Basis dominikanischer Spezialitäten wie Macadamia, Kokosnuss, Banane, Tannia, Yucca und Garnelen aus dem Fischerort Sánchez im Südwesten der Halbinsel Samaná, überzeugte das Meisterköchinnen-Team aus der Karibik die 60-köpfige internationale Jury auf ganzer Linie.



"Ich bin wirklich gerührt. Ich war schon immer von unseren Produkten und auch von unserem Talent überzeugt, aber dass wir hier die Jury mit der Qualität unserer Gerichte so überzeugen konnten, hat alle meine Erwartungen übertroffen", sagte Ana Lebrón. Dies sei, so Lebrón weiter, das erste Mal in der Geschichte, dass die Dominikanische Republik auf der Bühne einer Weltolympiade auftreten, Gold gewinnen und die dominikanische Gastronomie als Ländermarke auf nie dagewesene Weise positionieren konnte. "Die Jury hat uns immer wieder gratuliert, dass es uns gelungen ist, Elemente und Geschmacksnoten aus einer traditionellen Küche auf ein so raffiniertes Feinschmecker-Niveau zu bringen, dass selbst Gaumen, die diese Aromen nicht kennen, sie zu schätzen wissen.“



Über die Gewinner



Ana Lebrón ist eine dominikanische Spitzenköchin und Jurorin bei internationalen kulinarischen Wettbewerben. Sie ist Präsidentin und Gründerin der dominikanischen Sektion der renommierten American Culinary Federation (ACF), der auch Patricia De Marchena und Laura Rizek angehören. Beide verfügen über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Welt des Gourmet-Caterings.



Über die IKA/Olympiade der Köche 2020



Die IKA/Olympiade der Köche ist der weltweit größte und prestigeträchtigste Berufswettbewerb für Köche und Köchinnen. Er findet alle vier Jahre in Deutschland statt. Die Wettbewerbe werden in sechs Hauptkategorien ausgetragen: Nationalmannschaften, Junioren-Nationalmannschaften, Regionalmannschaften, Großverpflegung-Team, Armee-Team und Einzelaussteller.



