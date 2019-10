Pressemitteilung BoxID: 769814 (Doclights GmbH)

Doclights gewinnt Auszeichnungen in den USA und in Cannes

Preisregen für vier Doclights Naturfilmproduktionen: „Der Blaue Planet 2“, eine Koproduktion der BBC mit der Doclights für den WDR, NDR, BR und SWR wurde am vergangenen Samstag auf dem Jackson Wild Film Festival, dem weltweit wichtigsten Naturfilmfestival des Jahres, als beste Serie und für die beste Bildgestaltung ausgezeichnet.



Im beschaulichen Jackson Hole am Rande des Yellowstone Nationalparks werden alle zwei Jahre die sogenannten „grünen Oskars“ der Branche aus über 600 Einreichungen ausgewählt. Das „Jackson Wild Film Festival“ wurde bisher im Wechsel mit der „Wildscreen“ in Bristol abgehalten. Künftig soll „Jackson Wild“ jährlich stattfinden und auf Tour gehen. Als erster Austragungsort außerhalb der USA ist 2020 Österreich geplant.Parallel dazu wurden am Wochenende in Cannes die „Corporate Media & TV Awards“ verliehen. In der Kategorie „Nature, Environment & Ecology“ erhielt die Doclights-Produktion „Afrikas geheimnisvolle Welten – Die Insel der Affen“ von Oliver Goetzl und Ivo Nörenberg für den NDR, NDR/Arte, WDR, ORF, Smithsonian Channel und SVT eine goldene Trophäe.



Ebenfalls Gold erhielt „Wale – Clevere Giganten“, eine Koproduktion der Doclights mit Terra Mater und dem NDR von Rick Rosenthal. Silber ging an „Magie der Fjorde“ von Jan Haft, ein Produktion der Doclights für den NDR, NDR/Arte, RBB, ORF und SVT.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (