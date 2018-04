dlp motive verantwortlich für Licht-, Ton- und Videotechnik bei der Gala des Deutschen Kosmetikpreises in Düsseldorf

Bereits zum fünften Mal traf sich das „Who is Who“ der Beauty-Szene Deutschlands zur Verleihung des „Gloria – Deutscher Kosmetikpreis“ im Hilton in Düsseldorf. In edlem Ambiente genossen Nominierte, Laudatoren und geladene Gäste die festliche Award-Verleihung, der es auch Prominenz und dem damit verbundenen Glamour-Faktor nicht fehlte. Neben Alexander Mazza, der als Conférencier durch die Veranstaltung führte, kamen u.a. Veronika Ferres, Curvy Model Angelina Kirsch, Wayne Carpendale und Schauspierlern Gerit Kling.dlp motive sorgte, sowohl am Roten Teppich als auch im Saal, für die entsprechende Beleuchtung und war außerdem verantwortlich für Ton- und Videotechnik.

dlp motive GmbH

Seit der Firmengründung im Jahr 2007, realisieren wir ca. 400 Projekte im Jahr. Als Full-Service-Technikdienstleister mit langjähriger Erfahrung bieten wir nicht nur das Komplettpaket aus Design, Logistik und Produktion für Events jeder Größenordnung, sondern auch ein reichhaltiges Mietangebot aus den Bereichen Licht-, Ton-, Videotechnik und Rigging.

