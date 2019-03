Pressemitteilung BoxID: 745872 (Djoser Reisen GmbH)

Auf ins Lamaland

Djoser Family-Reise nach Peru

Wer richtig reisen will, muss vor allem eins können: sich gerne überraschen lassen. Kinder sind aus diesem Grund so etwas wie die geborenen Traveller. Und auch wenn sie in Europa einigen Spaß haben können: Ein Reiseziel wie Peru hat entschieden mehr Potential, die kleinen Entdecker zum Staunen zu bringen. Der Veranstalter Djoser bietet in seiner Reihe Djoser Family eine 21-tägige, speziell auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ausgerichtete Reise in dieses Land, das zu den abwechslungsreichsten, verblüffendsten und kinderfreundlichsten der Erde zählt.



Los geht die Reise in Lima, wo Jung und Alt gemeinsam ergründen können, warum die zweitgrößte Wüstenstadt der Welt im 17. Jahrhundert als eine der reichsten und elegantesten Metropolen des Planeten galt. Vor allem rund um die Plaza de Armas ist Perus Zehn-Millionen-Hauptstadt durchsetzt mit imposanten Kolonialbauten. Die Kathedrale und der Bischofspalast wirken so wuchtig wie filigran, allein in den überbordend geschnitzten Balkonen kann der Blick sich wie in einem Wimmelbild verlieren. Welche Macht die Spanier hier vor einem halben Jahrtausend ablösten, wird wiederum im Goldmuseum deutlich: Es steckt voller Preziosen aus dem Inkareich, die zuweilen seltsam modern wirken. Sehen diese gedrungenen Götterfiguren nicht etwa aus wie Comichelden aus Gold und Edelsteinen?



Nur drei Stunden von Lima entfernt liegt Pisco, wo nicht nur der legendäre Drink aus Traubenbrand gleichen Namens die Älteren begeistert, sondern auch Kinder und Jugendliche auf ihre Kosten kommen: Die Ballestas-Inseln sind das Zuhause von Seelöwen und unzähligen Vogelarten wie Kormoranen, Tölpeln oder Pelikanen. Auf einer abenteuerlichen Bootstour können sie alle hervorragend beobachtet werden. Mit ein bisschen Glück gibt es sogar die seltenen Humboldpinguine zu sehen. Kein Wunder, dass man die Inseln auch „Klein-Galapagos“ nennt.



Huacachina ist der nächste, alles andere als alltägliche Übernachtungsort: Die Oase liegt inmitten 100 Meter hoher Sanddünen. Umringt von Dattelpalmen und Johannisbrotbäumen glitzert in ihrer Mitte das Wasser einer großen Lagune. Sie wird von einem unterirdischen Andenfluss gespeist und schimmert dank dessen Mineralien rötlich bis grün. Selbst die an bizarre Naturwunder gewöhnten Peruaner finden sie so außergewöhnlich, dass sie Huacachina auf die Rückseite ihrer 50-Sol-Banknoten drucken.



Kann man so viel Unwirklichkeit noch steigern? Man kann. Auf mehr als 600 Meter Höhe besuchen die Teilnehmer Nasca, wo die berühmten Scharrbilder prangen, die das gleichnamige Küstenvolk vor gut 2200 Jahren in den Wüstenlack kratze. Und das, obwohl einige der Geoglyphen fünf Kilometer lang sind! Über 30 der Abbildungen von Pflanzen, Menschen und Tieren verteilen sich auf eine Fläche von nahezu 700 Quadratkilometern. Der Anlass für diese rituelle Landschaft soll eine Dürreperiode gewesen sein: Glaubt man der Forschung, versuchten seinerzeit Priester mit den Zeichnungen das Wasser aus den Anden herabzubeschwören. Am schönsten kann man die Bilder bei einem fakultativen Rundflug bestaunen, aber es gibt auch einen Aussichtsturm für einen guten Überblick.



Nach solchen Absonderlichkeiten wirkt Arequipa direkt beschaulich. Die „Weiße Stadt“ steckt voller schöner Kolonialbauten aus hellem Vulkangestein. Dazu gibt es enge Gassen, stille Patios und Märkte, auf denen man sich über Kartoffeln in fast allen Formen und Farben wundern kann. Und vielleicht hat ja auch jemand den Mut, das Nationalgericht Meerschweinchen zu probieren? In Peru verzehrt man im Jahr etwa 60 Millionen solcher Nager, die mit Kopf serviert werden und geschmacklich an Kaninchen erinnern.



Auf der Weiterfahrt durch die dünne Luft der knapp 4000 Meter hoch gelegenen Mondlandschaft des Altiplano fühlen sich die Teilnehmer wie Astronauten auf einem fremden Planeten. Mittendrin liegt Puno, der Ausgangsort für einen Besuch des Titicacasees. Der größte Süßwassersee des Kontinents nähme den Bodensee fast 16mal in sich auf. Entsprechend lange dauert die vierstündige Bootsfahrt auf seinem intensiv königsblau leuchtenden Wasser zu schwimmenden Riedinseln, auf denen die Uros-Indianer wohnen. Bei ihnen wird übernachtet, was abenteuerlicher kaum sein könnte: Die Uros sprechen alte indigene Sprachen, leben noch wie vor Jahrhunderten und lassen ihre Besucher an ihrem Alltag teilhaben.



Mit Cuzco folgt der nächste Kontrast der Reise. Die einstige Inka-Hauptstadt imponiert durch ihre Kirchen ebenso wie durch ihre geheimnisvollen Ruinen. Hoch über der Stadt zum Beispiel thront der Sonnentempel Sacsayhuamán: 130 Tonnen schwere Steinblöcke sind zu fast 400 Meter langen Mauern an- und ineinander gefügt. Wissenschaftler rätseln bis heute, wie die Kolosse einst bewegt werden konnten.



Aber auch Sacsayhuamán ist nur ein Vorspiel für den peruanischen Ausflug schlechthin: die Ruinen von Machu Picchu. Am Schluss der Reise bringt ein Bummelzug die Gruppe nach Aguas Calientes, von wo aus sie zu der landschaftlich wohl beeindruckendsten archäologischen Stätte der Welt aufbricht. Jahrhundertelang unentdeckt, branden die Ruinen im Andengetümmel über Felsterrassen und ergeben ein Bild wie aus einem Fantasy-Epos. Dabei steht eins fest: Wer das Glück hat, es in jungen Jahren sehen zu dürfen, wird diesen Eindruck ein ganzes Leben im Herzen tragen.



Djoser Reisen bietet die Reise für über Elfjährige ab 2395 Euro an, Kinder unter elf Jahre zahlen ab 2195 Euro. Inbegriffen sind alle Flüge, Transfers und Übernachtungen. Der nächste Termin ist der 3. August 2019. Weitere Informationen unter www.djoser.de.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (