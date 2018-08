Neue Staffel: Ab September bringt Bear Grylls Stars wieder an ihr Limit!

.

- Der britische Survival-Experte bringt Promis wieder an ihre Grenzen

- Roger Federer, Joseph Gordon-Levitt und Lena Headey zwischen Outdoor- Abenteuer und Lagerfeuer-Talk

- "Bear Grylls: Stars am Limit" - ab 09. September 2018, immer sonntags um 23:15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung auf DMAX



Luxus ist hier Fehlanzeige! In der neuen Staffel "Bear Grylls: Stars am Limit" verzichten Stars wie unter anderem Joseph Gordon-Levitt, Game of Thrones- Schauspielerin Lena Headey oder auch Tennis-Legende Roger Federer auf jeglichen Komfort: Anstelle luxuriöser Hotelzimmer gibt es hier schlichte Zelte, Champagner wird durch selbstgemolkene Dromedarmilch ersetzt - Adrenalin pur ist dafür inklusive.



"Ich bin eigentlich ein Großstadtkind", sagt Joseph Gordon-Levitt ("Inception", "The Dark Night Rises") über sich selbst. Für den in Los Angeles aufgewachsenen Schauspieler geht es in der ersten Folge zusammen mit dem ehemaligen britischen Special Air Service-Soldat in die kenianische Wildnis. So wird der Trip für ihn zu einer echten Herausforderung, bei dem Gordon-Levitt physische Höchstleistungen in kürzester Zeit abverlangt werden. Emotional wird es dann am Lagerfeuer, wenn er über persönliche Tiefpunkte wie den Tod seines Bruders spricht. Sehr offene Einblicke in ihre Depressionserkrankung gibt auch Lena Headey, die vor allem für ihre Rolle der gnadenlosen Königin Cersei in der vielfach preisgekrönten Serie "Game of Thrones" bekannt ist. "Auf eine ganz komische Art und Weise schafft es Bear einfach, deine Sichtweise zu ändern", stellt sie fest. Und auch für Tennis-Star Roger Federer geht es im eigenen Land auf ganz neues Terrain - diesmal mit den Tennisschlägern an den Füßen anstatt in den Händen. Zusammen mit Bear Grylls hangelt sich der Profi-Sportler vereiste Wasserfälle hinunter und springt dabei mehr als nur einmal über seinen Schatten - denn eigentlich sei er nicht der "Abenteurer-Typ". Das Fazit am Ende lautet dennoch: "Das war die Erfahrung meines Lebens!"



Weitere Gäste in Bear Grylls' Talkstudio der etwas anderen Art sind die SchauspielerInnen Keri Russel ("The Americans", "Planet der Affen") Uzo Aduba ("Orange Is the New Black"), Scott Eastwood ("Herz aus Stahl", "Snowden") und Don Cheadle ("Ocean's", "Avengers"), sowie der US-Amerikanische Profitänzer Derek Hough.



"Bear Grylls: Stars am Limit", die deutsche Erstausstrahlung, ab 09. September 2018, immer sonntags um 23:15 Uhr auf DMAX.





