… die Leistung der deutschen Mannschaft beim Davis Cup:



"Positiv. Man konnte nicht erwarten, dass wir Argentinien und Chile schlagen. Zumal wir ja nicht mit unserer Nummer eins gespielt haben. Jan-Lennard Struff, Philipp Kohlschreiber und das Doppel um Andreas Mies und Kevin Krawietz haben sich hervorragend geschlagen. Wir waren froh, dass wir ins Viertelfinale gekommen sind."



… die Absage von Alexander Zverev:



"Jedes Land hat mit seiner stärksten Mannschaft gespielt. Da fehlte bei uns ganz klar Sascha Zverev – auch was den Plan angeht. Wir haben erst mittwochs angefangen. Im Viertelfinale waren alle schon angeschlagen. Das Turnier kann nicht in diesen acht Tagen stattfinden – das ist einfach zu kurz. Das Match zwischen Italien und Amerika war erst nachts um 4:06 Uhr beendet. Beide mussten am nächsten Tag wieder spielen. Das geht einfach nicht. Die Veranstalter müssen sich etwas mit dem Zeitplan überlegen. Das ist in einer Woche nicht zu schaffen, gerade wenn man erst am Mittwoch anfängt. Damit hat uns ein freier Tag gefehlt, ob mit oder ohne Zverev. Mit Dominik Koepfer hatten wir zwar einen Ersatzmann, aber den wollten wir nicht ins kalte Wasser werfen. Großbritannien hat Andy Murray nach seinem ersten Spiel rausgelassen. Das war bei uns nicht möglich. Wir mussten immer mit eins und zwei starten."



… den Wettbewerb an sich:



"Das größte Problem ist die Zeit. Aber ich muss die Organisatoren auch loben: Das Event war top organisiert. Die Voraussetzungen und Hallenplätze waren wirklich gut. Allerdings ist es ein unglaublicher Heimvorteil für Spanien. Sie haben in 19 Jahren nicht zu Hause verloren. Die Geschichte wiederholt sich. Solange Rafael Nadal daran Spaß hat, steht es immer 15:0 für Spanien. Das ist nicht fair für die anderen Mannschaften. Man hat gesehen, dass alle Spieler, die da waren, ihr Bestes gegeben haben. Jeder wollte gewinnen. Das gibt das Davis-Cup-Format her: Alle spielen gerne für ihr Land. Abschließend bleibt aber zu sagen, dass es aufgrund der kurzen Zeit und der Planung bei den Matches, für einige - auch gute - Mannschaften schwierig ist, weit zu kommen."



… die Zukunft des Davis Cup:



Es ist ein toller Wettbewerb. Wir haben tolles Tennis gesehen, die Spieler waren sehr engagiert. Er hat eine Zukunft, aber es müssen noch ein paar Fehler ausgemerzt werden. Das Format an sich war allerdings sehr interessant mit den zwei Einzeln und einem Doppel. Das war schneller und intensiver als sonst. Wir können die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Es gibt viele Tennisromantiker, aber das geht eben nicht mehr. Dieses System ist eine richtige Alternative, wenn Zeit und Datum verändert werden."



