Discovery übernimmt Mehrheitsbeteiligung an der Play Sports Group zur Gründung einer globalen Radsport-Plattform

08.01.19

- Aufbau des führenden, globalen Radsport-Media-Ecosystem dank der Kombination aus dem Radsport-Content sowie dem Community-Netzwerk der Play Sports Group und den Live-Sportrechten von Discovery



- Das umfassendste 360-Direct-to-Consumer-Angebot für Radsport-Fans auf der ganzen Welt



Discovery, Inc., der weltweit führende Anbieter von Real-Life-Entertainment, gab heute den Erwerb einer 71 prozentigen Mehrheitsbeteiligung an der Play Sports Group bekannt. Das digitale Sportmedien-Unternehmen Play Sports Group betreibt die führenden Radsport-Plattformen Global Cycling Network, Global Mountain Bike Network und Global Triathlon Network.



Der Deal unterstreicht das Bestreben von Discovery, das führende Media-Ecosystem im Bereich Radsport aufzubauen, um seine Positionierung als Global Leader im Bereich Live-Sport sowie als führender Rechteinhaber für Radsportveranstaltungen in Europa auszubauen – mit der Kernmarke Eurosport. In Zusammenarbeit mit der Play Sports Group, der weltweit führenden Radsport-Community sowie der führenden Anlaufstelle im Digitalbereich wenn es um Radsporttechnologie, Training, Tutorials, Behind-the-Scenes- Einblicke und vieles mehr geht, wird Discovery das erste globale Media-Ecosystem schaffen und dabei das Beste aus allen Bereichen Community, Content, Lifestyle, Events für die große und wachsende Anzahl von Radsportbegeisterten vereinen – ein globaler Markt mit einem Potential von 50 Mrd. USD.



Im Februar 2017 hatte Discovery einen Anteil von 20 Prozent an der Play Sports Group erworben. Mit der jetzt getätigten Investition erhöht sich die Beteiligung von Discovery an der Play Sports Group, die nun eine Tochtergesellschaft von Discovery wird. Der Gründer und CEO der Play Sports Group, Simon Wear, und sein Team aus 140 erstklassigen Radsportexperten in den Bereichen Content, Creative, Digital, Marketing und Sales Service schließen sich Discovery an und bilden einen neuen global-agierenden Bereich mit Fokus auf Radsport im Unternehmen.



Die 2012 gegründete Play Sports Group besitzt und betreibt acht Radsport Video-Kanäle, die jeden Monat mehr als 45 Millionen Video-Views generieren. Diese Videokanäle zählen 3,1 Millionen Abonnenten und 5,7 Millionen Social-Follower. Im Jahr 2018 gründete die Play Sports Group neben fünf neuen internationalen Kanälen auch einen Online-Store sowie einen Fanclub und übertrug Live-Rennen auf ihren eigenen YouTube-Kanälen und via Facebook Watch.



Die Investition von Discovery in die Play Sports Group stärkt die Strategie des Unternehmens, weltweit engagierte Fangemeinschaften anzusprechen und mit der Entwicklung von attraktiven Marken und Angeboten zu begeistern. Der Erwerb der Play Sports Group bietet die Möglichkeit ein umfassendes Direct-to-Consumer-Angebot für alle Radsportfans auf der ganzen Welt zu entwickeln. Erst vor kurzem hat Discovery eine wegweisende strategische Allianz mit der PGA TOUR geschlossen, um ein neues internationales plattformübergreifendes Angebot für Golf-Fans zu schaffen. Im nächsten Schritt hat das Unternehmen den Live- und On-Demand Videostreaming Dienst GOLFTV in den Markt eingeführt und sein Rechteportfolio erweitert, um das digitale Zuhause der Golf-Fans auf der ganzen Welt zu werden.



Als Teil der Discovery Sport-Familie ist Eurosport die führende Sportplattform in Europa und der führende TV-Rechteinhaber für alle wichtigen Radsportveranstaltungen. Eurosport bietet ein umfassendes Portfolio mit allen drei großen Rundfahrten, mehr als 35 UCI World Tour-Rennen, darunter die fünf bedeutendsten Events des Radsports und die UCI-Weltmeisterschaften. 2019 wird Eurosport die Fangemeinde an über 200 Tagen mit Live-Radsport und über 2.500 Stunden Berichterstattung auf den Eurosport Plattformen begeistern.



JB Perrette, Präsident und CEO von Discovery International, kommentiert den Deal wie folgt:

„Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Strategie von Discovery, seine Rolle als weltweit führender Anbieter von Marken und Produkten, die Menschen begeistern, auszubauen. Ich freue mich außerordentlich mit Simon, einem fantastischen Unternehmer, und seinem großartigen Team zusammenzuarbeiten, um die Verbreitung und die Globalisierung der Play Sports Group voranzubringen.“



Peter Faricy, CEO von Global Direct to Consumer bei Discovery Inc., fügt hinzu:

„Unsere Partnerschaft mit der Play Sports Group unterstützt unsere globale Sportstrategie, die unmittelbar auf den Konsumenten abzielt und bietet uns eine beispiellose Gelegenheit, eine einzige globale Anlaufstation für Radsportfans auf der ganzen Welt zu schaffen. Discovery und die Play Sports Group verbindet die Philosophie den Super-Fans Inhalte bereitzustellen, die inspirieren, informieren und unterhalten und sie näher an den von ihnen bevorzugten Sport zu führen.“



„Wir kennen den Wert, den die Play Sports Group in unser Portfolio einbringt, und wir freuen uns über die Möglichkeit, ein 360-Grad-Angebot aufzubauen, das die Stärke ihrer Digital-First-Inhalte für Fans mit den erstklassigen Live-Übertragungsrechten und den bestehenden Direct-to-Consumer-Plattformen von Eurosport, kombiniert.“



Simon Wear, Gründer und CEO von Play Sports Group, sagt:

„Ich bin sehr stolz und begeistert, dass sich die Play Sports Group der Discovery-Familie anschließt. Als Unternehmen, das Fans und Communities anspricht, passen wir mit unserer strategischen Ausrichtung perfekt zur Strategie von Discovery, eine große und engagierte Fangemeinde mit qualitativ hochwertigen Inhalten zu versorgen.



„Seit der ersten Investition von Discovery in die PSG haben wir eng mit JB Perrette und seinem Team zusammengearbeitet. Es wurde schnell deutlich, dass wir eine gemeinsame Vision haben, wie wir die Fans optimal erreichen können. Die Bündelung der Stärken von Discovery und Eurosport mit der führenden Position bei Radsport-Rechten, den Ressourcen, der Infrastruktur sowie der Unternehmensphilosophie der Play Sports Group, bietet ein phänomenales Paket. Die Möglichkeit, eine großartige digitale Plattform für Radsportfans in mehreren Sprachversion auf der ganzen Welt zu gestalten, ist eine zu gute Gelegenheit, um sie zu verpassen. "



Discovery Sports ist der weltweit führende Anbieter von Live-Sport mit zahlreichen Marken und exklusiven Partnerschaften mit Premium-Sportarten und -Events, darunter Eurosport und der Eurosport Player, die Olympischen Spiele, die Tour de France, der Giro d'Italia, La Vuelta a España, Wimbledon, US Open, Roland Garros, Australian Open, ATP Tour, Bundesliga, englische Premier League, UEFA Europa League, Eliteserien, PGA TOUR, Rugby Six-Nations, FIS-Ski-Weltmeisterschaften, Moto GP und Formel E.



Weitere Information zur Play Sports Group finden Sie hier: www.playsportsnetwork.com.



About Play Sports Group



Play Sports Group (PSG) is the world’s leading digital sports media company focused solely on cycling and tri-sports. Combining a deep love of the sport with peerless expertise in video and digital distribution, PSG has built a leadership position in the market, with 45m monthly video views to 3.1m subscribers amongst the 5.7m social followers of its eight channels that include Global Cycling Network (GCN), Global Mountain Bike Network (GMBN) and Global Triathlon Network (GTN), along with the first two of a growing number of non-English language channels, GCN en Español and GCN Italia. PSG channel presenters are engaging, knowledgeable former professional riders from the very highest levels who connect with the fans, and with world class athletes, teams and races, bringing their audiences to the heart of the professional sport with unmatched authenticity. Headquartered in Bath, England, PSG also includes the award-winning cycling media agency, SHIFT Active Media who work alongside some of the biggest, most high-profile brands in the cycling world, and is backed by an investor group led by Discovery Inc.



About Eurosport



Eurosport is the number one sport destination in Europe, fuelling the passion of fans and connecting them with the greatest sports events in the world. As the Home of the Olympic Games in Europe, Eurosport delivered the ultimate Games experience for PyeongChang 2018 reaching both record linear and digital viewership across localized Eurosport services. Firmly established as the Home of Cycling, Grand Slam Tennis and Winter Sport, Eurosport channels – Eurosport 1, Eurosport 2 – reach 246 million cumulative subscribers across 75 countries in Europe, Asia Pacific, Africa and the Middle East. Eurosport.com is Europe’s No 1 online sports news website with an average of 42 million unique users per month and, along with the Eurosport app (available on iOS and Android), the only place to watch Eurosport anytime online, on mobile and on tablet devices. Eurosport Events specializes in the management and promotion of international sporting events. More information is available by visiting corporate.eurosport.com.

