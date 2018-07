DMAX und TLC präsentieren exklusive Dokumentation zur Rettungsaktion in der Tham-Luang-Höhle

.



• „Das Höhlendrama von Thailand“ in synchronisierter Fassung am Samstag, 28.07. um 21:15 Uhr auf DMAX und am Sonntag, 29.07. um 22:15 Uhr auf TLC in deutscher Erstausstrahlung

• Bereits jetzt im Originalton auf DMAX.de und TLC.de



DMAX und TLC präsentieren am 28.07. um 21:15 Uhr (DMAX) und am 29.07. um 22:15 Uhr (TLC) die deutsche Erstausstrahlung einer exklusiven Discovery-Dokumentation. „Das Höhlendrama von Thailand“ gibt einen Überblick über die dramatischen Ereignisse im Inneren der Tham-Luang-Höhle in der thailändischen Provinz Chiang Rai, die international für große Resonanz sorgten, und Tausende zur Mithilfe bewegten. Discovery befragt dabei auch Experten und Reporter, die von vor Ort berichteten, und vermittelt so intensive Eindrücke. Interessierte, die nicht bis zur TV-Ausstrahlung warten wollen, können das Special bereits jetzt in der englischen Originalversion auf DMAX.de und TLC.de abrufen.



23. Juni 2018: Mehrere Eltern melden ihre Kinder bei der thailändischen Polizei als vermisst, als diese nach dem üblichen Fußballtraining nicht zu Hause ankommen. Bei der darauffolgenden Suchaktion finden die Behörden Ausrüstungsgegenstände und Fahrräder im Eingangsbereich der nahegelegenen Tham-Luang-Höhle. Später wird klar: Die Jungen und ihr Trainer wurden in der Höhle eingeschlossen, nachdem heftige Regenfälle weite Teile überflutet und damit den Rückweg unmöglich gemacht hatten. Acht ganze Tage dauert die Rettungsaktion an, bis schließlich auch das letzte Teammitglied geborgen ist, mehr als tausend Personen aus 13 Nationen beteiligen sich an der Rettung. Diese Dokumentation rekapituliert noch einmal die Geschehnisse, und klärt über die Hintergründe der dramatischen Vorkommnisse auf.



„Das Höhlendrama von Thailand“, die deutsche Erstausstrahlung, am 28. Juli 2018, um 21:15 Uhr auf DMAX und am 29. Juli 2018 um 22:15 Uhr TLC, sowie in OV bereits jetzt auf DMAX.de und TLC.de.



Über DMAX



DMAX steht wie kein zweiter Sender in Deutschland für außergewöhnliches Fernsehen. Der erste Free TV-Kanal von Discovery Networks weltweit, hat sich seit dem Start 2006 zum führenden Sender der dritten Generation in Deutschland entwickelt. Mit dem einzigartigen Programmportfolio, bestehend aus den Welten Abenteuer, Motor, Entertainment, Lifestyle und Wissen, bietet der Sender eine ausgewogene Vielfalt an hochqualitativ produzierten Non-Fiction-Programmen, die sowohl in Deutschland als auch international produziert werden. Über das Kabelnetz, via Satellit, und über die neuen Verbreitungswege wie IPTV, ist DMAX in 37,5 Millionen Haushalten zu empfangen. Mit über 1.400.000 Facebook-Fans und stetig steigenden Page-Impressions auf der Website DMAX.de ist der Sender zudem auch im Online-Bereich stark positioniert.



Weitere Infos auf dmax.de



Über TLC



TLC ist die weltweit größte Entertainment-Marke für Frauen und in 300 Millionen Haushalten in rund 170 Ländern zu empfangen. TLC steht für Real-Life-Entertainment mit innovativen Programmen und authentischen Protagonisten. Das TLC-Programm umfasst international sehr erfolgreiche Formate sowie deutsche Eigenproduktionen. TLC zeigt das wahre Leben: überraschend und anders. Die Zielgruppe des Non-Fiction-Senders sind Frauen zwischen 20-49 Jahren. Die Zuschauerinnen erwarten u.a. Modetrends, außergewöhnliche Lebensentwürfe, bewegende Schicksale, spannende Crime-Serien, Koch- und Backideen und Familiengeschichten. Discovery Networks Deutschland betreibt damit bereits den dritten Free TV-Sender im deutschsprachigen Raum - neben DMAX und Eurosport 1. TLC ist seit 10. April 2014 über digitales Kabel, Satellit, Web TV und IPTV zu empfangen.



Weitere Infos auf tlc.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren