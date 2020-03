Pressemitteilung BoxID: 789950 (Discovery Communications Deutschland GmbH & Co. KG)

"Celebrity IOU": Neue HGTV-Serie begleitet Drew und Jonathan Scott sowie Hollywood-Superstars bei Renovierungen der besonderen Art







Mit Brad Pitt, Melissa McCarthy, Viola Davis, Rebel Wilson und Michael Bublé

Präsentiert von Drew und Jonathan Scott

Einzigartige Projekte mit Herzblut verwirklicht





Bei „Celebrity IOU“ sagen Hollywood-Superstars ihren Mentoren, Freunden oder Familienmitgliedern im HGTV-Stil „Danke“. In jeder Episode setzen sie gemeinsam mit dem Zwillingsbrüderpaar Drew und Jonathan Scott, bekannt aus „Property Brothers“, ambitionierte Renovierungsprojekte für Menschen um, die ihnen am Herzen liegen. „Celebrity IOU“, gesprochen „I owe you“ („Ich schulde dir etwas“) startet am 13. April in den Vereinigten Staaten ein; eine Ausstrahlung im deutschsprachigen Raum ist für die zweite Jahreshälfte 2020 auf HOME & GARDEN TV geplant.



Das Line-Up der Prominenten in der ersten Staffel umfasst: Schauspieler, Produzent und zweifacher Academy Awards®-Gewinner Brad Pitt; die mehrfach für den Academy Award® nominierte und mit dem Emmy® Award ausgezeichnete Schauspielerin, Produzentin, Modedesignerin und Flohmarkt-Enthusiastin Melissa McCarthy; die OSCAR®-, Emmy®-Award- und Tony Awards®-Gewinnerin Viola Davis; die Schauspielerin, Autorin, Produzentin und Modedesignerin Rebel Wilson, Gewinnerin eines MTV Movie Awards und eines Teen Choice Awards; und der Sänger, Songwriter und Produzent Michael Bublé, vierfacher GRAMMY Award®-Gewinner.



Die Prominenten geben dabei einen authentischen Einblick in ihr Privatleben. Gemeinsam mit Drew und Jonathan machen sie sich an die Ausarbeitung eines Renovierungsplans und die anschließende Umsetzung, und überraschen damit Mentoren, Freunde und Familienmitglieder. Dafür reisen die Scott-Brüder durch die gesamten USA, um dabei zu helfen, in kürzester Zeit atemberaubende Projekte umzusetzen. Darunter befinden sich unter anderem der Umbau einer freistehenden Garage in ein wunderschönes, aber funktionelles Gästehaus, die Umgestaltung eines glanzlosen Hinterhofs in den Traum eines Entertainers und der Umbau einer Eigentumswohnung aus ihrem veralteten 70er-Jahre-Stil in ein modernes, gemütliches Haus, das sich perfekt für Familienfeiern eignet.



„Es ist schön zu sehen, dass so erfolgreiche Persönlichkeiten ihre Bodenständigkeit bewahren, und sich immer an die Menschen erinnern, die ihnen auf ihrem Weg zum Erfolg geholfen haben", so Jonathan. „Ein Teil dieser Show zu sein, ist für uns ein echtes Highlight", fügt Drew hinzu. „Wir lieben es, das Leben der Menschen durch ihr Zuhause zu verändern".



„Von ‚Extreme Makeover: Home Edition‘ bis ‚Home Town Takeover‘ feiert HGTV große Erfolge mit Serien, die die Kraft der menschlichen Verbindung feiern", sagt Jane Latman, President HGTV. „Das Wunderbare an ‚Celebrity IOU‘ ist, dass es um persönliche Akte der Güte und Dankbarkeit geht. Wir alle wollen Wege finden, um den Menschen zu helfen, die immer für uns da sind, wenn wir sie brauchen".



Über HOME & GARDEN TV



HOME & GARDEN TV, kurz HGTV, ist die erste Anlaufstelle für alle Themen rund um Haus und Garten im deutschen Fernsehen. Seit 06. Juni 2019 bietet der Sender unterhaltsame, ansprechende und inspirierende Heim- und Lifestyle-Inhalte im Free-TV. Der Sender zeigt eine ausgewogene Vielfalt an hochwertigen internationalen Non-Fiction-Programmen in den Genres „Traumhäuser gestalten“, „Haus-Flipping“, „Wohnträume“, „Zuhause gesucht“ sowie „Kochen & Genießen“. Ausgewiesene Immobilien- und Interieur-Experten, renommierte Familienbetriebe, überzeugende Renovierungsarbeiten und atemberaubende Transformationen vom Vorstadthäuschen zum Wohnpalast prägen die DNA von HGTV. Als Anlaufstelle für alle, die stilsichere Inneneinrichtung und Bauprojekte mit dem gewissen Wow-Faktor lieben, bietet der neue Lifestyle-Sender all das, was das designaffine Herz höherschlagen lässt. Hier wird „Zuhause“ zelebriert – neben dem Ort auch die Menschen und die Gefühle, die ihn ausmachen. Als vierter Free-TV Sender von Discovery Deutschland ist HGTV über alle TV Verbreitungswege via Kabel, Satellit und IPTV frei zu empfangen.



Weitere Infos auf hgtv.com

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (