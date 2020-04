Pressemitteilung BoxID: 795559 (Discover New England (Germany))

Virtuelles Neuengland

Die vielfältige Schönheit im Nordosten der USA von zuhause aus entdecken

Die Corona-Pandemie macht es uns allen momentan unmöglich, auf Reisen zu gehen. Dennoch können wir unsere Sehnsuchtsorte virtuell besuchen und so zumindest davon träumen, wohin die nächste Reise gehen soll.



Auch die beliebten Neuenglandstaaten im Nordosten der USA bieten vielfältige Möglichkeiten, die Region und ihre zahlreichen Sehenswürdigkeiten solange virtuell zu genießen, bis ein echtes Wiedersehen möglich ist. Wir geben Ihnen abwechslungsreiche Tipps, aus der Distanz einen Blick auf Neuengland zu werfen und es bequem von zuhause aus zu entdecken.



CONNECTICUT

Eines der bekanntesten Gebäude der USA steht in New Canaan im Bundesstaat Connecticut. Philip Johnsons Glass House aus dem Jahr 1949 ist ein komplett aus Glas errichtetes Gebäude, das nur aus einem einzigen Raum besteht. Der Entwurf brachte den Internationalen Stil in die amerikanische Wohnarchitektur und gilt wegen seines innovativen Materialeinsatzes und seiner nahtlosen Integration in die Landschaft als Architekturikone. Auf der Webseite des heutigen Architekturmuseums gibt es verschiedene 360°-Touren und Videos, bei denen man das Glass House ebenso wie die dazugehörigen Nebengebäude und Kunstsammlungen online entdecken kann.



MAINE

Der Acadia Nationalpark in Maine ist Neuenglands einziger Nationalpark und zählt wegen seiner überwältigenden Schönheit zu den zehn beliebtesten Nationalparks der USA. Das 19.000 Hektar große Erholungsgebiet an der Atlantikküste liegt zum größten Teil auf Mount Desert Island. Die Landschaft ist geprägt von Wäldern, felsigen Stränden und gletschergeformten Granitgipfeln wie dem Cadillac Mountain, der höchsten Erhebung an der US-amerikanischen Ostküste. Zu den einheimischen Tierarten zählen Elche, Bären, Wale und Seevögel. Der in einer Bucht gelegene Ort Bar Harbor verfügt über Restaurants und Geschäfte und ist der Hauptort des Nationalparks. Dank Google Earth lassen sich neun Orte des Parks anhand von 360°-Fotos entdecken.



MASSACHUSETTS

Auch in der Metropole Boston, dem Tor zu Neuengland, können viele Museen und Sehenswürdigkeiten virtuell erkundet werden. Das Boston Symphony Orchestra stellt musikalische Highlights und Konzerte ebenfalls ins Netz und lässt so die Herzen der Musikliebhaber weltweit höher schlagen.



RHODE ISLAND

Nirgendwo in den USA sind die Herrenhäuser so eindrucksvoll, die Gärten so imposant und die Erinnerungen an das vergangene Zeitalter so gegenwärtig wir in Newport im Bundestaat Rhode Island. Im späten 19. Jahrhundert dienten die am Meer gelegenen Herrenhäuser als Sommerresidenzen für die wohlhabende Gesellschaft, heutzutage zählen die Newport Mansions zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten Neuenglands, die natürlich auch online besichtigt werden können.



NEW HAMPSHIRE

Die zahlreichen Sehenswürdigkeiten, Aktivitäten und Erholungsmöglichkeiten in New Hampshire sind ebenfalls bequem von zu Hause aus erlebbar.

