Glück und MUTmacher in herausforderten Zeiten. 101 Zitate - Gedanken, die Mut machen und die den Geist, Herz und Seele in Schwingung versetzen. Impulse, die beflügeln. Ein Leitsatz für jeden Tag, der wirkt und der zu Veränderung einlädt.



Stück für Stück zu mehr Lebensglück. Wahre Aussagen, perfekt portioniert – mit Scharfsinn und Tiefgang.



Lass dich inspirieren und inspiriere andere, teile dein Glück und mache andere glücklich – Als Postkarte an deine Lieben, für Freunde - oder ganz für dich allein.



MUTivationsbox: 101 Zitate im Postkartenformat: 29,- Euro, amade Verlag , ISBN 9783982255309, E-Book: 19,95 Euro, ISBN 9783981751291



Erhältlich im Buchhandel und bei Amazon.



Klappentext



Autor



Der Life Coach und mehrfacher Buchautor Dirk Schmidt gehört zu den gefragtesten Persönlichkeitstrainern im deutschsprachigen Raum. Als Mentaltrainer arbeitet er mit Promis, Weltmeistern, Fußballbundesliga-Mannschaften und Top-Managern.



Einem großen Publikum ist er aus TV-Sendungen u. a. bei RTL, SAT1, WDR, N24 und Kabel 1 bekannt. Weitere Informationen unter: www.dirkschmidt.com

