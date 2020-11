Zwei Köche, zwei Meinungen, keine Einigung: Bei „Grill den Henssler“ (am 22. November, um 20.15 Uhr bei VOX, drei Tage vor Ausstrahlung auf TVNOW) schlägt das Zoff-O-meter nach Oben aus. Gerade erklärt Koch-Coach Ali Güngörmüs Moderatorin Laura Wontorra, warum Amiaz Habtu seine Filets vor dem Pochieren anbrät: „Wegen der Röstaromen: Von beiden Seiten scharf anbraten, damit die Poren sich schließen…“, da fährt ihm Steffen Henssler bereits lautstark über den Mund und schreit seinen Kollegen an: „Fleisch hat doch keine Poren! Du Schnacker! Das erzählst du immer noch?!“ Zwischen den beiden Köchen fliegen die (verbalen) Fetzen!



Doch wer hat eigentlich Recht beim Beef über’s Beef: Hat Fleisch Poren, oder keine Poren?



Nachgefragt bei Sternekoch, Restauranttester und „Beefpedia“ Christian Rach, erklärt dieser: „Beim scharfen Anbraten schließen sich die kleinen Kapillaren, das ist der richtige Ausdruck. Poren ist das, was auf der Haut ist, Kapillaren sind die kleinen Gefäße, die in jedem Muskel drin sind.“ (zu sehen bei „Prominent!“, am 22. November, um 23.35 Uhr bei VOX)



